Getty Images
Traduit par
Affirmer que Cristiano Ronaldo n’est pas aussi talentueux que Lionel Messi « n’est pas une insulte ». L’ancienne star du FC Barcelone Gary Lineker maintient son jugement sur le « meilleur joueur de tous les temps », une conclusion qui a « agacé » CR7
Un joueur encore plus doué que Diego Maradona.
Invité du podcast « The Louis Theroux Podcast », Lineker a exprimé son admiration pour le maestro argentin, qu’il place même au-dessus de Diego Maradona. L’ancien buteur a affirmé : « Jamais je n’aurais cru voir un joueur meilleur que Diego. Sur le terrain, il n’est peut-être pas supérieur, mais il a mieux géré sa carrière et a donc connu une plus grande longévité. Il faut en tenir compte. Je ne sais même pas comment expliquer à quel point il est exceptionnel : en un seul match, il réalise quatre ou cinq actions que je n’aurais pas faites en toute ma carrière, et j’ai pourtant joué au plus haut niveau. Il a une vision du jeu presque aérienne. Oubliez les buts et les dribbles. Ses passes et sa vision du jeu… Je ne comprends toujours pas comment c’est humainement possible. C’est juste bizarre. J’ai une immense admiration pour lui : il m’a offert vingt ans de pur bonheur à le regarder jouer. »
- Getty Images
Cette remarque ne constitue pas une insulte à l’égard de Cristiano Ronaldo.
Poursuivant son analyse approfondie, Lineker a tenu à souligner son profond respect pour le légendaire buteur portugais, tout en précisant que Messi évoluait à un tout autre niveau.
Il a ajouté : « Je me sens toujours mal à l’aise quand les gens me critiquent en disant : “Oh, tu n’aimes pas Ronaldo”. Ce n’est pas que je n’aime pas Ronaldo. Je pense vraiment que c’est un footballeur incroyable, mais il n’y a pas de débat sur qui est le meilleur footballeur. Quiconque comprend le jeu s’en rendra compte. Néanmoins, j’admire profondément Cristiano pour sa détermination, sa carrière exceptionnelle et son incroyable total de buts. À bien des époques, il aurait été le meilleur joueur de son temps. Le simple fait qu’on le compare à Messi est déjà un immense compliment, car, sur le plan pur de la capacité footballistique, il n’atteint pas le niveau de l’Argentin. Personne ne les a. Mais ce n’est pas une insulte envers Ronaldo de dire ça. »
Une rupture provoquée par le débat sur le « GOAT »
Bien qu’il ait salué le quintuple Ballon d’Or, la conclusion tranchée de Lineker a visiblement provoqué un dommage irréversible à leur relation. Interrogé par l’animateur de podcast Theroux sur l’irritation que pourrait susciter son opinion affirmée, le commentateur a révélé que le capitaine portugais avait pris l’évaluation très à cœur. Lineker a expliqué : « Les fans de Ronaldo. Et Ronaldo s’est fâché, il ne m’adresse plus la parole. Nous avions pourtant de bons rapports jusqu’à ce qu’une interview me demande de désigner le meilleur joueur ; j’ai répondu Messi, et depuis, il ne me parle plus. »
- Getty Images Sport
À la conquête du Saint Graal de la Coupe du monde
Ces deux attaquants légendaires ont désormais les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026. Messi, huit fois vainqueur du Ballon d’Or, qui a réalisé son rêve ultime au Qatar en 2022, espère un deuxième miracle avec l’Argentine, qui affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J. De son côté, Ronaldo cherche à combler la seule lacune de son illustre carrière. Le Portugal affrontera le Nigeria lors d’un match amical demain, avant de se mesurer à la République démocratique du Congo, à l’Ouzbékistan et à la Colombie dans le groupe K.