Poursuivant son analyse approfondie, Lineker a tenu à souligner son profond respect pour le légendaire buteur portugais, tout en précisant que Messi évoluait à un tout autre niveau.

Il a ajouté : « Je me sens toujours mal à l’aise quand les gens me critiquent en disant : “Oh, tu n’aimes pas Ronaldo”. Ce n’est pas que je n’aime pas Ronaldo. Je pense vraiment que c’est un footballeur incroyable, mais il n’y a pas de débat sur qui est le meilleur footballeur. Quiconque comprend le jeu s’en rendra compte. Néanmoins, j’admire profondément Cristiano pour sa détermination, sa carrière exceptionnelle et son incroyable total de buts. À bien des époques, il aurait été le meilleur joueur de son temps. Le simple fait qu’on le compare à Messi est déjà un immense compliment, car, sur le plan pur de la capacité footballistique, il n’atteint pas le niveau de l’Argentin. Personne ne les a. Mais ce n’est pas une insulte envers Ronaldo de dire ça. »