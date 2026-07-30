« C’est avec une grande tristesse que nous observons la controverse entourant la carrière d’Andrea, qui remet en question l’intégrité et la carrière d’un homme qui a consacré toute sa vie au football et à l’amour de son pays. Naturellement, nous continuons à suivre de près les informations provenant de la presse étrangère et nous sommes préoccupés par la quantité de mensonges et de désinformation diffusés par les médias occidentaux dans le but de diffamer l’un des plus grands athlètes de l’histoire du football ».



