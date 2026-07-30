Fonbet, l’opérateur de paris russe lié à Andrea Pirlo par un contrat de sponsoring, a rompu le silence sur l’affaire qui a coûté à l’ancien milieu de terrain le poste de sélectionneur de l’Italie. Dans un communiqué officiel recueilli pour l’Italie par Casinos.com, la société défend son ambassadeur et s’en prend frontalement aux médias occidentaux, accusés d’avoir monté une affaire politique.
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Affaire Pirlo, Fonbet sort du silence : « Des mensonges des médias occidentaux »
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
« C’est avec un grand regret que nous observons la controverse entourant la carrière d’Andrea, qui remet en question l’intégrité et la carrière d’un homme qui a consacré toute sa vie au football et à l’amour de son pays. Naturellement, nous continuons à suivre attentivement les informations provenant de la presse étrangère et nous sommes préoccupés par la quantité de mensonges et de désinformation diffusés par les médias occidentaux dans le but de diffamer l’un des plus grands athlètes de l’histoire du football ».
LA POLITIQUE HORS DU SPORT
« Une fois de plus, nous avons tous été témoins de la manière dont la politique est utilisée dans le sport pour atteindre des objectifs égoïstes. Nous souhaitons à Andrea une résolution rapide de la situation et nous pensons qu’une évaluation juste et impartiale de tous les faits et circonstances lui permettra de défendre sa réputation ». Cette prise de position intervient alors que l’image de Pirlo est encore visible sur les canaux de l’opérateur, avec lequel la collaboration ne semble pas avoir été interrompue.
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