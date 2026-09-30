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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Affaire Manchester City, Keane : « Les trophées doivent être jetés à la poubelle »

R. Keane
Manchester United
Manchester City

L’ancien emblème des Red Devils parle de ses rivaux de la ville

Roy Keane, ancienne gloire de Manchester United, s’est exprimé au micro d’ITV à l’issue du match entre l’Angleterre et la République tchèque, et a donné son avis sur l’affaire Manchester City : "Ils ont gagné sur le terrain parce qu’ils ont triché. Ces trophées doivent être jetés à la poubelle".


"Ils savaient que cela blesserait beaucoup de gens, mais ils l’ont fait quand même. Si j’étais joueur, je jetterais ces médailles à la poubelle sans hésiter. Bien sûr que je le ferais ; c’est de la triche... Ils ont gagné sur le terrain parce qu’ils ont triché", a réaffirmé l’ancien milieu de terrain.

  • Enfin, Keane conclut : « Je pense que la situation sera très difficile pour les joueurs, pour l’entraîneur Enzo Maresca et pour le club, ainsi que pour ce qu’ils représentent, lorsqu’il y a des propriétaires qui ne se font aucun scrupule à tricher. Il est compliqué de maintenir un niveau d’excellence ».

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