Affaire Manchester City, Keane : « Les trophées doivent être jetés à la poubelle »

Roy Keane, ancienne gloire de Manchester United, s’est exprimé au micro d’ITV à l’issue du match entre l’Angleterre et la République tchèque, et a donné son avis sur l’affaire Manchester City : "Ils ont gagné sur le terrain parce qu’ils ont triché. Ces trophées doivent être jetés à la poubelle".





"Ils savaient que cela blesserait beaucoup de gens, mais ils l’ont fait quand même. Si j’étais joueur, je jetterais ces médailles à la poubelle sans hésiter. Bien sûr que je le ferais ; c’est de la triche... Ils ont gagné sur le terrain parce qu’ils ont triché", a réaffirmé l’ancien milieu de terrain.