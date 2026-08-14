Entre l’Inter et la Lazio, un accord définitif avait été trouvé hier, jeudi 13 août, pour le transfert sous le maillot biancoceleste de Davide Frattesi. Ce matin, cependant, il s’est littéralement passé de tout, avec un brusque coup de frein suivi d’appels brûlants entre les parties, puis d’un nouvel accord trouvé, qui revoit toutefois à la baisse l’option d’encaissement pour l’Inter. Et le joueur ? Il était déjà à l’aéroport, prêt à voler de Milan à Rome, avant d’être bloqué, et il s’apprête désormais à embarquer pour clore définitivement ce feuilleton. Mais que s’est-il réellement passé ?
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Affaire Frattesi, ce qu’il s’est passé entre l’Inter, la Lazio et la Lega Calcio : l’appel Marotta-Lotito, ça se conclut avec une nouvelle formule
LE PREMIER ACCORD
L’accord initial trouvé entre l’Inter et la Lazio prévoyait un prêt payant d’un million d’euros avec option d’achat fixée à 14 millions d’euros, qui peut se transformer en obligation d’achat si les Biancocelesti atteignent la 10e place du classement ou un certain nombre d’apparitions. L’Inter a également conservé 50 % de la future plus-value.
L’arrêt de la Lega Serie A
Dans la matinée, l’arrêt imposé aux deux clubs par la Lega Serie A est tombé. Le marché de la Lazio est aujourd’hui limité et devra être à l’équilibre, mais c’est sur la formule de l’obligation d’achat que l’arrêt définitif est venu de via Rosellini. À ce jour, en effet, le club de Lotito ne peut pas garantir à l’avance de pouvoir atteindre l’équilibre pour cet exercice du mercato (contrainte due aux problèmes liés à l’indice de liquidité et au squad cost ration) avec les 14 millions qui seraient déclenchés avec le rachat. En substance, pour pouvoir boucler l’opération avec cette formule, la Lazio devait déjà disposer de la marge opérationnelle pour pouvoir la considérer comme une option à titre définitif.
Téléphones chauffés à blanc
Immédiatement, une série d’appels croisés s’est déclenchée entre les parties. Irrités du côté de l’Inter et de Marotta, évidemment, inquiets du côté du joueur et de ses agents, déjà à l’aéroport et qui ont vu leur avion réservé pour Rome leur filer sous le nez, et enfin apaisants et conciliants du côté de Lotito et Fabiani, prêts à travailler sur une nouvelle formule.
LE NOUVEL ACCORD
C’est de ces contacts qu’est née la formule définitive de cette opération, avec le feu vert, cette fois définitif, pour Frattesi afin de s’envoler vers Rome. L’opération se conclut par un prêt payant, non plus à 1 million d’euros mais à 5 millions d’euros. L’option d’achat demeure, mais elle est passée des 14 initiaux à 10 au total, plus des bonus. Enfin, les 50 % sur la plus-value d’une future revente restent également.
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