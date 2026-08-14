Dans la matinée, l’arrêt imposé aux deux clubs par la Lega Serie A est tombé. Le marché de la Lazio est aujourd’hui limité et devra être à l’équilibre, mais c’est sur la formule de l’obligation d’achat que l’arrêt définitif est venu de via Rosellini. À ce jour, en effet, le club de Lotito ne peut pas garantir à l’avance de pouvoir atteindre l’équilibre pour cet exercice du mercato (contrainte due aux problèmes liés à l’indice de liquidité et au squad cost ration) avec les 14 millions qui seraient déclenchés avec le rachat. En substance, pour pouvoir boucler l’opération avec cette formule, la Lazio devait déjà disposer de la marge opérationnelle pour pouvoir la considérer comme une option à titre définitif.