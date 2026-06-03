Le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché des transferts en activant la clause libératoire de Dumfries, fixée à 20 millions d’euros, une somme relativement modeste pour un international confirmé. Selon Fabrizio Romano, le club merengue a obtenu l’accord du joueur et des dernières formalités seulement retardent l’officialisation de l’opération.

Un coup de maître pour Florentino Pérez, qui recrute un international confirmé sans guerre d’enchères. Pilier de l’Inter, Dumfries a déjà validé les termes proposés par le géant espagnol. Le transfert ayant été finalisé mardi soir, il ne reste plus que les dernières formalités avant l’annonce officielle.







