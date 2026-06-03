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Affaire conclue ! Le Real Madrid s'apprête à recruter un arrière droit sélectionné pour la Coupe du monde, le club madrilène ayant décidé d'activer sa clause libératoire, fixée à un étonnant montant de 20 millions d'euros
Madrid conclut un accord avantageux avec l'Inter
Le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché des transferts en activant la clause libératoire de Dumfries, fixée à 20 millions d’euros, une somme relativement modeste pour un international confirmé. Selon Fabrizio Romano, le club merengue a obtenu l’accord du joueur et des dernières formalités seulement retardent l’officialisation de l’opération.
Un coup de maître pour Florentino Pérez, qui recrute un international confirmé sans guerre d’enchères. Pilier de l’Inter, Dumfries a déjà validé les termes proposés par le géant espagnol. Le transfert ayant été finalisé mardi soir, il ne reste plus que les dernières formalités avant l’annonce officielle.
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Concurrence pour Alexander-Arnold
L’arrivée de Dumfries répond directement à la vulnérabilité constatée sur le flanc droit du club. La saison dernière, les débuts de Trent Alexander-Arnold ont été mitigés, ses pépins musculaires à répétition ayant perturbé son adaptation en Espagne. Le départ de la légende madrilène Dani Carvajal, dont le contrat est arrivé à échéance, a convaincu la direction de recruter un successeur de premier plan, capable de lutter immédiatement pour une place de titulaire. Avec plus de 200 matchs à son actif sous les couleurs de l’Inter et un statut de pilier de la sélection néerlandaise, Dumfries apporte une expérience solide et une fiabilité immédiate sur le couloir droit.
L'influence de José Mourinho
José Mourinho, qui s’apprête à entamer un deuxième mandat à la tête du club, serait déjà très impliqué dans l’identification des recrues capables de redynamiser un effectif resté bredouille lors des deux dernières saisons. Le technicien portugais entend remanier la défense afin d’y instaurer un nouveau sentiment d’autorité et une discipline tactique retrouvée. Il aurait ciblé quatre postes clés à renforcer, dont celui d’arrière droit. Plutôt que de se fier au simple statut de superstar, le futur entraîneur privilégierait la personnalité et la soif de victoire pour reconstruire le vestiaire madrilène.
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L'Inter se prépare à l'après-Dumfries
Pour l’Inter, le départ de Dumfries à un prix aussi bas est un coup dur, mais le champion d’Italie a déjà lancé la quête d’un remplaçant. Selon des informations en provenance d’Italie, le club s’était préparé à cette éventualité et aurait même entamé des négociations pour identifier des successeurs potentiels. Les Nerazzurri entendent réinvestir rapidement ces fonds afin de préserver leur hégémonie nationale malgré la perte de leur principal ailier droit.
De leur côté, les Madrilènes souhaitent finaliser leurs principaux transferts avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en Amérique du Nord, afin de fournir à leur nouvel entraîneur un effectif complet et prêt au combat dès le premier jour de la préparation. En activant rapidement la clause libératoire, le club assure l’avenir du joueur de 30 ans et élimine toute incertitude avant le tournoi.