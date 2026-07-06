Donald Trump, président des États-Unis, ne dément pas l’annonce surprenante : la suspension de l’attaquant Folarin Balogun, expulsé lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie, est levée. Balogun pourra donc affronter la Belgique ce soir, une décision sans précédent depuis l’instauration des cartons jaunes et rouges qui laisse le monde du football sceptique.
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Affaire Balogun : Trump confirme : « Oui, j'ai parlé à Infantino et je lui ai demandé de revoir sa décision. »
LA CONFÉRENCE DE PRESSE
« Oui, j'ai appelé Infantino. Mais je n'ai pas influencé la décision : j'ai seulement demandé un réexamen à un homme très respecté. Je ne lui ai pas dit quoi faire, ce n'est pas lui qui a pris la décision. C'est un comité qui l'a prise, et c'était une décision brillante », a déclaré Trump en conférence de presse.
« Ça aurait été injuste »
« Ce n'était même pas une faute, juste deux joueurs qui se sont percutés. Balogun est l'un des meilleurs joueurs. L'arbitre suscite des interrogations, au vu de son passé. Sa décision était inconcevable. En tant qu'amateur de football, je peux affirmer que ce n'était pas une faute. Si Balogun n'avait pas été réhabilité, le match aurait été truqué, tout comme les élections de 2020. »
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