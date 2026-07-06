Affaire Balogun : Trump confirme : « Oui, j'ai parlé à Infantino et je lui ai demandé de revoir sa décision. »

« Ce n'était même pas une faute, juste deux joueurs qui se sont percutés. Balogun est l'un des meilleurs joueurs. L'arbitre suscite des interrogations, au vu de son passé. Sa décision était inconcevable. En tant qu'amateur de football, je peux affirmer que ce n'était pas une faute. Si Balogun n'avait pas été réhabilité, le match aurait été truqué, tout comme les élections de 2020. »