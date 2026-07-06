L'affaire Balogun, éclatée hier soir après la décision retentissante de la FIFA d'annuler le match de suspension pour expulsion que l'attaquant américain aurait dû purger en huitièmes de finale contre la Belgique cette nuit (à 2 heures, heure italienne), alimente désormais les débats sur tous les continents. De nombreuses voix critiques se sont élevées ces dernières heures, notamment après la publication par le New York Times de détails sur l’entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino visant à résoudre l’affaire Balogun. Le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malagò, est également intervenu sur le sujet lors de son passage à l’émission « Radio Anch’io lo Sport » sur Radio Rai.
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Affaire Balogun : le président de la FIGC, Malagò, se montre lui aussi critique : « C'est absurde, on risque de créer un précédent extrêmement dangereux ». À propos de Maldini et du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale..
DÉCISION POLITIQUE
« Cette décision m’a paru absurde. J’ai donc relu l’article 27, qui réserve à la FIFA – et à elle seule – ce privilège, excluant ainsi les championnats nationaux ; heureusement, car ce serait l’Armageddon. N’ayons pas peur des mots : le choix est ouvertement politique, comme le souligne le New York Times. Objectivement, c’est un précédent extrêmement dangereux, un précédent politique extrêmement dangereux. J’espère qu’ils s’en rendent compte, d’autant plus que je suis partisan de cette Coupe du monde où les stades sont pleins, indépendamment du divertissement et des enjeux commerciaux : ici, c’est le football qui triomphe. Mais quand on voit une décision comme celle-là, on perd la méritocratie qui est le fondement du football », déclare Malagò sur Radio Rai.
Maldini et le sélectionneur d'ici la fin de la semaine.
Le nouveau président de la Fédération italienne de football, intervenant toujours sur « Radio Anch'io lo Sport », est revenu sur le dossier de la Nazionale et sur les choix imminents du sélectionneur et du directeur technique : « Maldini possède un parcours et des compétences qui ne se limitent pas à sa carrière de footballeur, mais s’étendent également à celle de dirigeant, ce qui en fait le profil idéal pour occuper le poste de directeur technique, bref, la personne de référence auprès du président et du Conseil fédéral. Il est toutefois nécessaire d’avoir également un plan B, voire un plan C ; je suis très, très, très serein. D’ici cette semaine au plus tard, je ferai le point sur la question de l’entraîneur. Je n’ai contacté aucun entraîneur, ce qui serait en contradiction avec ma méthode : évaluer puis décider en concertation avec le directeur technique. Il me faut encore quelques heures, peut-être quelques jours ; un peu de patience. La balance penche-t-elle pour Conte ou Mancini ? D’autres options restent ouvertes. »
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