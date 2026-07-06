Affaire Balogun : le président de la FIGC, Malagò, se montre lui aussi critique : « C'est absurde, on risque de créer un précédent extrêmement dangereux ». À propos de Maldini et du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale..

Le nouveau président de la Fédération italienne de football, intervenant toujours sur « Radio Anch'io lo Sport », est revenu sur le dossier de la Nazionale et sur les choix imminents du sélectionneur et du directeur technique : « Maldini possède un parcours et des compétences qui ne se limitent pas à sa carrière de footballeur, mais s’étendent également à celle de dirigeant, ce qui en fait le profil idéal pour occuper le poste de directeur technique, bref, la personne de référence auprès du président et du Conseil fédéral. Il est toutefois nécessaire d’avoir également un plan B, voire un plan C ; je suis très, très, très serein. D’ici cette semaine au plus tard, je ferai le point sur la question de l’entraîneur. Je n’ai contacté aucun entraîneur, ce qui serait en contradiction avec ma méthode : évaluer puis décider en concertation avec le directeur technique. Il me faut encore quelques heures, peut-être quelques jours ; un peu de patience. La balance penche-t-elle pour Conte ou Mancini ? D’autres options restent ouvertes. »