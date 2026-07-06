Affaire Balogun : la Belgique est furieuse : « La FIFA ne répond pas et fait disparaître les explications sur le règlement »

La levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun a provoqué la colère de la Belgique, qui s’en prend à la FIFA. Selon le journal *La Repubblica*, la fédération belge a officiellement demandé à la FIFA une copie de la décision par laquelle la suspension automatique a été levée, une explication sur la procédure suivie et des précisions sur l’interprétation des règlements appliqués. La réponse reçue n’a toutefois pas dissipé les doutes : « En guise d’unique explication, la FIFA a adressé une lettre considérant cette demande comme un recours et annonçant la désignation d’un arbitre. Aucune information de fond n’a été fournie. »