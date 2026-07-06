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Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Affaire Balogun : la Belgique est furieuse : « La FIFA ne répond pas et fait disparaître les explications sur le règlement »

Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
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Belgique

La levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun a provoqué la colère de la Belgique, qui s’en prend à la FIFA. Selon le journal *La Repubblica*, la fédération belge a officiellement demandé à la FIFA une copie de la décision par laquelle la suspension automatique a été levée, une explication sur la procédure suivie et des précisions sur l’interprétation des règlements appliqués. La réponse reçue n’a toutefois pas dissipé les doutes : « En guise d’unique explication, la FIFA a adressé une lettre considérant cette demande comme un recours et annonçant la désignation d’un arbitre. Aucune information de fond n’a été fournie. »

  • AUCUNE RÉPONSE

    La Belgique affirme également que la FIFA a modifié le contenu de la réunion de coordination d’avant-match afin d’éviter d’avoir à s’expliquer sur la décision concernant Balogun. « Lors de la réunion de coordination du match – écrit la fédération belge –, la FIFA a délibérément supprimé de la présentation la partie relative à la suspension automatique des joueurs. Il s’agit d’un sujet qui avait toujours été abordé lors des réunions précédant les quatre matchs disputés jusqu’à présent. Nous avons sollicité des explications, à l’oral comme par écrit, sans obtenir la moindre réponse. »


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  • « INQUIÉTUDE FACE À CET ÉVÉNEMENT »

    « À ce jour, la fédération n'a reçu aucune explication de la part de la FIFA. Elle se voit donc contrainte de contester formellement l'éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre. » Le communiqué conclut en réaffirmant, au-delà de l’issue de la rencontre, « notre vive inquiétude face à ces événements et notre détermination, dans les prochaines heures, jours et mois, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique et de la concurrence loyale, ainsi que les intérêts du football dans son ensemble ».

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