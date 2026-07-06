Ce nouvel élément pourrait bien devenir le point de friction d’une édition de la Coupe du monde déjà émaillée de polémiques, entre l’attitude du gouvernement américain envers les délégations et les supporters étrangers aux postes de contrôle, et l’introduction controversée de deux temps de pause hydratation. S’y ajoute l’introduction controversée de deux temps d’hydratation pendant les matchs, prétexte à de nouveaux espaces publicitaires pour les sponsors et, donc, à une manne financière supplémentaire pour la FIFA. La décision retentissante de suspendre la suspension d’un match infligée à l’attaquant de l’équipe locale, Folarin Balogun – expulsé lors des seizièmes de finale contre la Bosnie – et donc de le rendre éligible pour la rencontre de demain soir face à la Belgique a provoqué l’indignation générale des acteurs de cette Coupe du monde, et bien au-delà. Selon plusieurs sources, cette décision historique de la commission de discipline de la FIFA aurait été influencée par de fortes pressions exercées par le président américain Donald Trump.





INCROYABLE : BALOGUN POURRA JOUER CONTRE LA BELGIQUE – LA DÉCISION DE LA FIFA