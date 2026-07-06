Ce nouvel élément pourrait bien devenir le point de friction d’une Coupe du monde déjà émaillée de polémiques. On pense notamment à l’attitude du gouvernement américain envers les délégations de plusieurs sélections nationales et leurs supporters, en matière de contrôles de sécurité et d’accès au territoire. S’y ajoute l’introduction controversée de deux temps d’hydratation pendant les matchs, officiellement destinés à protéger les joueurs mais surtout utilisés pour créer de nouveaux espaces publicitaires et accroître les revenus de la FIFA. La décision retentissante de suspendre la suspension d’un match infligée à l’attaquant de l’équipe locale, Folarin Balogun – expulsé lors des seizièmes de finale contre la Bosnie – et donc de le rendre éligible pour la rencontre de demain soir face à la Belgique a provoqué l’indignation générale des acteurs de cette Coupe du monde, et bien au-delà. Selon plusieurs sources, cette décision historique de la commission de discipline de la FIFA aurait été influencée par de fortes pressions exercées par le président américain Donald Trump.





INCROYABLE : BALOGUN AUTORISÉ À JOUER CONTRE LA BELGIQUE, DÉCISION DE LA FIFA