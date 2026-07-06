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Sepp BlatterIMAGO

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Affaire Balogun : l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, critique à son tour Trump et Infantino : « Le football ne doit pas devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique. »

États-Unis
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F. Balogun

Le président de la FIFA de 1998 à 2015 a vivement critiqué la décision de gracier l’attaquant américain, à quelques heures seulement du match contre la Belgique.

Ce nouvel élément pourrait bien devenir le point de friction d’une Coupe du monde déjà émaillée de polémiques. On pense notamment à l’attitude du gouvernement américain envers les délégations de plusieurs sélections nationales et leurs supporters, en matière de contrôles de sécurité et d’accès au territoire. S’y ajoute l’introduction controversée de deux temps d’hydratation pendant les matchs, officiellement destinés à protéger les joueurs mais surtout utilisés pour créer de nouveaux espaces publicitaires et accroître les revenus de la FIFA. La décision retentissante de suspendre la suspension d’un match infligée à l’attaquant de l’équipe locale, Folarin Balogun – expulsé lors des seizièmes de finale contre la Bosnie – et donc de le rendre éligible pour la rencontre de demain soir face à la Belgique a provoqué l’indignation générale des acteurs de cette Coupe du monde, et bien au-delà. Selon plusieurs sources, cette décision historique de la commission de discipline de la FIFA aurait été influencée par de fortes pressions exercées par le président américain Donald Trump.


INCROYABLE : BALOGUN AUTORISÉ À JOUER CONTRE LA BELGIQUE, DÉCISION DE LA FIFA

  • LE CAS GARRINCHA

    La Fédération belge de football a déjà annoncé son intention de faire appel d'une décision certes prévue par le règlement – plus précisément par l'article 27, qui avait déjà permis à Cristiano Ronaldo de ne pas purger deux des trois journées de suspension infligées en novembre à la suite d'une expulsion contre l'Irlande, et donc de participer normalement à la phase de poules de la Coupe du monde –, mais qui ne compte qu'un seul précédent dans l'histoire de la Coupe du monde, au Chili en 1962, lorsque, sous la pression de la fédération brésilienne, Garrincha avait pu disputer la finale malgré un carton rouge reçu lors du match précédent. Outre les acteurs directement impliqués, plusieurs commentateurs et sélectionneurs d’autres nations se sont également exprimés sur l’affaire Balogun. L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, prédécesseur de Gianni Infantino, alui aussi pris position en attaquant la décision sur son compte X.


    LE SÉLECTIONNEUR DE LA BELGIQUE, RUDI GARCIA : « C'EST QUOI, UN POISSON D'AVRIL ? »

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  • L’AFFONDO DI BLATTER

    « Les cartons rouges ne peuvent pas être annulés par des appels téléphoniques à caractère politique. Ils peuvent être annulés par des règles, des preuves et des instances indépendantes.Si un président des États-Unis intervient auprès du président de la FIFA — et qu’un joueur est soudainement innocenté avant un match à élimination directe de la Coupe du monde —, la question s’impose inévitablement : Quo vadis, FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique », assène Sepp Blatter dans une attaque très vive qui fait écho aux spéculations de la presse sur la procédure ayant conduit la FIFA à suspendre pour un an, avec sursis, la suspension infligée à Folarin Balogun.


    Selon la reconstitution du New York Times, Trump aurait appelé Infantino.

  • AFFAIRE POLITIQUE

    Selon un article fouillé du New York Times, Donald Trump a appelé Gianni Infantino quelques jours après États-Unis – Bosnie. L’attaquant américain, coupable d’une faute fortuite sur Muharemovic, avait alors écopé d’un carton rouge après visionnage de l’action au VAR. Selon le quotidien, Trump aurait réclamé des explications, tandis que d’autres hauts responsables américains auraient multiplié les pressions pour tenter d’annuler la suspension de Balogun. Une affaire à rebondissements qui a pris une tournure politique et fait monter la tension à quelques heures du match décisif contre la Belgique, dont l’issue déterminera le qualifié pour les quarts de finale.

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