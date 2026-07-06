Affaire Balogun : Jürgen Klopp ne mâche pas ses mots : « Trump et Infantino sont des gens qui ne devraient pas avoir leur place dans le football »

Cette prise de position, destinée à faire réagir, s’inscrit dans le débat suscité par l’importance de Jürgen Klopp, figure majeure du football mondial pour ses exploits avec le Borussia Dortmund et Liverpool, et alors que son arrivée imminente à la tête de l’équipe d’Allemagne est attendue après l’élimination surprise de la Mannschaft en Coupe du monde. L’élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale a poussé la Fédération allemande à contraindre le sélectionneur Nagelsmann à démissionner, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat. Klopp, actuellement directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull, a déjà été approché pour prendre les commandes de la Mannschaft et dispose d’une clause de résiliation lui permettant de quitter son poste actuel.