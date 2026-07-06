Jürgen Klopp, futur sélectionneur de l’Allemagne en remplacement de Julian Nagelsmann, qui a démissionné, et actuellement commentateur pour Magenta TV lors de la Coupe du monde, a livré un avis tranché sur l’affaire Balogun. L’attaquant américain, « gracié » par la FIFA, pourra donc participer au huitième de finale contre la Belgique malgré son expulsion lors du dernier match face à la Bosnie.
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Affaire Balogun : Jürgen Klopp ne mâche pas ses mots : « Trump et Infantino sont des gens qui ne devraient pas avoir leur place dans le football »
BALOGUN, IL Y A DES RÈGLES
« Si Trump et Infantino ont vraiment évoqué ce sujet, c’est de la folie », a déclaré l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool. « Il faut dire que c’est notre jeu, pas le leur. Ces deux personnages ne connaissent rien au football et n’ont pas leur place dans ce sport. Nous prenons tous des décisions erronées, mais avec l’expérience, nous apprenons à les assumer. Par le passé, il y a eu d’autres expulsions ridicules, que tout le monde savait injustifiées. Elles demeuraient néanmoins des expulsions, car la décision était déjà prise. Celle de Balogun est justifiée, car c’est ce que prévoient les règles. »
L'AVENIR DE KLOPP
Cette prise de position, destinée à faire réagir, s’inscrit dans le débat suscité par l’importance de Jürgen Klopp, figure majeure du football mondial pour ses exploits avec le Borussia Dortmund et Liverpool, et alors que son arrivée imminente à la tête de l’équipe d’Allemagne est attendue après l’élimination surprise de la Mannschaft en Coupe du monde. L’élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale a poussé la Fédération allemande à contraindre le sélectionneur Nagelsmann à démissionner, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat. Klopp, actuellement directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull, a déjà été approché pour prendre les commandes de la Mannschaft et dispose d’une clause de résiliation lui permettant de quitter son poste actuel.
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