Affaire « Arbitropoli » : le parquet de Milan est divisé. Le procureur Ascione s’oppose au classement sans suite et refuse de signer le dossier

L’enquête milanaise sur les relations entre certains clubs et les arbitres s’achève dans la confusion, le parquet apparaissant divisé. D’un côté, le procureur Maurizio Ascione estime disposer de preuves suffisantes pour clore l’enquête et renvoyer devant les juges l’ancien désignateur des arbitres Gianluca Rocchi, soupçonné d’avoir « frauduleusement accepté des ingérences visant à altérer le bon déroulement de la compétition, de concert avec des représentants du club de l’Inter ». De l’autre, le procureur Marcello Viola et son adjoint Paolo Ielo, entré dans le dossier il y a un an, estiment qu’il est trop tôt pour passer àl’acte.















