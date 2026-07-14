L’enquête milanaise sur les relations entre certains clubs et les arbitres s’achève dans la confusion, le parquet apparaissant divisé. D’un côté, le procureur Maurizio Ascione estime disposer de preuves suffisantes pour clore l’enquête et renvoyer devant les juges l’ancien désignateur des arbitres Gianluca Rocchi, soupçonné d’avoir « frauduleusement accepté des ingérences visant à altérer le bon déroulement de la compétition, de concert avec des représentants du club de l’Inter ». De l’autre, le procureur Marcello Viola et son adjoint Paolo Ielo, entré dans le dossier il y a un an, estiment qu’il est trop tôt pour passer àl’acte.
Traduit par
Affaire « Arbitropoli » : le parquet de Milan est divisé. Le procureur Ascione s’oppose au classement sans suite et refuse de signer le dossier
Demande de classement
Ces derniers, contrairement à Ascione qui quittera le parquet demain, estiment que les éléments recueillis – écoutes téléphoniques, témoignages et interrogatoires – ne suffisent pas à justifier une demande de renvoi en jugement avec une « probabilité raisonnable » de condamnation, comme l’impose la réforme Cartabia. À ce stade, uneinscription de dernière minute au registre des mis en examen pourrait encore brouiller un dossier déjà ardu.
QUE SE PASSE-T-IL ?
Ascione a jusqu’à demain pour décider s’il signe ou non une demande de classement sans suite qui ne le convainc pas. S’il donne son feu vert, le dossier partira aussitôt vers le juge d’instruction. Dans le cas contraire, et afin de préserver la fluidité dujeu, Viola et Ielo prendront le relais dès la sortie d’Ascione du parquet de Milan, assurant ainsi, sur le plan formel, une procédure sans opposition déclarée.
LES POSSIBLES INFRACTIONS SPORTIVES
Enfin, avec l’accord unanime des parties, le dossier complet de l’enquête approfondie sur le monde du football sera transmis au Parquet fédéral, qui vérifiera d’éventuelles infractions sportives.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles