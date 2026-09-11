« À l’école, j’aimais toujours aller faire du sport, sûrement parce que, depuis tout petit, je m’enthousiasmais tout de suite avec le ballon. Quand tu es petit et que tu passes toute l’école avec tes amis, c’est vraiment une période dont tu te souviens toute ta vie. J’ai de très beaux souvenirs. Quand tu es enfant, tu cherches toujours à t’amuser. J’ai eu un entraîneur avec qui je suis resté de nombreuses années avant d’aller dans l’autre équipe, un grand entraîneur dont j’ai énormément appris. Je peux seulement le remercier.





Je dois aussi énormément remercier Buducnost parce qu’il m’a donné sa confiance et tout ce dont un jeune a besoin. J’avais 16 ans quand j’ai joué mon premier match avec Buducnost et j’ai inscrit un très grand but. C’était le 28 août : je m’en souviendrai toute ma vie ».