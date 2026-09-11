Vasiljie Adzic est aujourd’hui un joueur de Sassuolo et, sous les ordres d’Alberto Aquilani, il progresse à une vitesse fulgurante, au point de faire presque regretter à la Juventus (en urgence au milieu de terrain) de ne pas avoir vraiment misé sur lui. Interrogé par Sassuolo Channel, le milieu de terrain a raconté toutes les émotions qu’il a vécues à la Juventus en vue du prochain match de championnat, lors duquel il retrouvera comme adversaire l’équipe de Luciano Spalletti.
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Adzic : « Pour mes débuts avec la Juventus, les miens étaient en larmes. Le but contre l’Inter restera à jamais dans mon cœur »
MATCH SPÉCIAL
« Ce sera un match très spécial pour mon cœur, mais je vais essayer de les battre et de faire tout ce que je peux pour prendre les points. C’est pour ça qu’on joue au football : pour gagner. »
LES DÉBUTS
« À l’école, j’aimais toujours aller faire du sport, sûrement parce que, depuis tout petit, je m’enthousiasmais tout de suite avec le ballon. Quand tu es petit et que tu passes toute l’école avec tes amis, c’est vraiment une période dont tu te souviens toute ta vie. J’ai de très beaux souvenirs. Quand tu es enfant, tu cherches toujours à t’amuser. J’ai eu un entraîneur avec qui je suis resté de nombreuses années avant d’aller dans l’autre équipe, un grand entraîneur dont j’ai énormément appris. Je peux seulement le remercier.
Je dois aussi énormément remercier Buducnost parce qu’il m’a donné sa confiance et tout ce dont un jeune a besoin. J’avais 16 ans quand j’ai joué mon premier match avec Buducnost et j’ai inscrit un très grand but. C’était le 28 août : je m’en souviendrai toute ma vie ».
La Juve
« Quand je suis arrivé à la Juventus, j’étais ému. J’ai fait tout ce que je pouvais pour montrer mes qualités et mériter cette opportunité en Italie. S’entraîner avec de grands champions est très important. J’avais 18 ans et j’ai énormément appris de tous les entraîneurs et de tous les joueurs. La Juventus Next Gen est un très bon système, très bien construit par le club. Muharemovic est sans aucun doute l’un des nombreux joueurs issus de ce projet. »
Les larmes de la famille pour les débuts
« Ma famille était au stade quand j’ai débuté avec la Juventus. Quand je suis entré, puis quand le match s’est terminé, j’ai vu qu’ils pleuraient tous les deux. C’était une journée vraiment émouvante. Ils m’ont dit que j’avais fait ce dont j’avais toujours rêvé. À ce moment-là, j’ai pensé à tout et j’ai compris que j’avais réalisé mon rêve. »
Le but à l’Inter dans le cœur
« Le but contre l’Inter ? C’était le derby d’Italie. J’ai marqué mon premier but avec la Juventus et je l’ai fait contre l’Inter. C’était un but pour la victoire et je porterai cette émotion avec moi toute ma vie. Le 13 septembre est un jour spécial dans mon cœur »
Aquilani
« Le coach a des idées très claires, aussi un peu différentes de ce qu’on voit souvent en Italie, parce qu’il veut toujours jouer le ballon. C’est quelque chose qui m’a plu dès le premier jour. Avant d’arriver, j’avais parlé avec Aquilani et il m’avait expliqué son système de jeu. Ça m’a plu et, une fois arrivé, j’ai tout de suite senti sa confiance. Nous avons une équipe forte, avec des joueurs vraiment très forts. J’ai peut-être aussi été un peu surpris par la qualité que nous avons. Selon moi, nous pouvons faire de grandes choses ensemble. »
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