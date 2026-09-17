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Emanuele Tramacere

Traduit par

Adzic : « Mon but avec la Juventus ? Je n’ai pas dormi. Peut-être qu’à Turin, je méritais plus de temps de jeu, nous verrons ce qui se passera à l’avenir… »

Sassuolo
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Mercato
Sassuolo vs Juventus FC
Serie A

Le milieu de terrain monténégrin a parlé à bâtons rompus de son aventure à Sassuolo, de son but contre la Juventus et de son avenir.

Vasiljie Adzic est en train de vivre une véritable explosion du côté de Sassuolo où, sous les ordres de Vincenzo Aquilani, il a commencé la saison comme titulaire, en protagoniste, en montrant à 100 % tout son potentiel également dans la phase offensive, se transformant de pur meneur de jeu en relayeur.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport , le milieu monténégrin est revenu sur le but inscrit contre la Juventus lors du choc direct face à l’équipe qui détient encore ses droits et qui alimente bien des regrets quant à sa gestion.


  • « Le match contre la Juve, une obsession »

    « Revenons une semaine en arrière. J’attendais ce match avec impatience. C’était une obsession, j’y pensais chaque jour. J’avais hâte de le jouer pour montrer mes qualités contre l’un des plus grands clubs. Puis, quand j’ai vu que c’était le 13, j’ai pensé à cette incroyable coïncidence. Je sentais que quelque chose flottait dans l’air… L’idée du but me tournait dans la tête. Oui, j’y pensais, je le sentais presque. »

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  • « Je n’ai pas dormi de la nuit »

    « C’est encore étrange. J’ai joué avec eux pendant deux ans. J’essaie toujours de donner le maximum, quel que soit l’adversaire en face. Et puis bon… ça a été quelque chose de spécial. J’ai revu le but un nombre incalculable de fois et cette nuit-là, je n’ai pratiquement pas dormi. En général, on dort peu quand on joue le soir. Cette fois, ajoutez-y l’adrénaline, l’émotion, les sensations fortes : une nuit presque blanche »

  • Spalletti

    « Avec Spalletti, nous nous sommes croisés avant le match. Après avoir salué Aquilani, il est venu me chercher sur le banc, je suis allé à sa rencontre et il m’a félicité pour la manière dont j’ai commencé la saison. Un geste qui m’a fait énormément plaisir et pour cela je le remercie »

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  • « Juve, je méritais plus de temps de jeu »

    « La chose la plus importante maintenant, c’est de jouer avec régularité et, à Sassuolo, j’ai trouvé la situation idéale pour cela, donc je suis très heureux. Je sens la confiance de tout le monde et puis nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Je donne le maximum chaque jour. FPeut-être qu’à la Juventus, j’aurais pu jouer un peu plus, ou du moins je l’espérais. Peut-être que je le méritais aussi, mais ce ne sont pas des décisions qui me reviennent, donc c’est très bien ainsi. À la Juventus, j’ai fait plusieurs bons matches, le parcours que je suis en train de faire, la décision de venir à Sassuolo pour avoir plus de temps de jeu et pouvoir ainsi démontrer ma valeur, a été le choix le plus sensé. Maintenant, j’ai l’intention de tout donner pour ce club. »

  • Sassuolo

    « Sassuolo me voulait déjà en janvier. Puis ils m’ont aussi suivi cet été. Il y a un détail qui a fait la différence : le directeur Palmieri est venu à Turin pour me parler et passer un appel vidéo avec le coach Aquilani, qui m’a expliqué très clairement son projet et le rôle que j’y aurais. À partir de là, le choix a été facile. Je dois dire que le geste de Palmieri m’a touché, ce n’est pas donné à tout le monde. »

  • RÔLE

    « Mon poste ? Je suis un 8 ou un 10. Surtout un milieu offensif, c’est là que je me sens le mieux, mais comme le dit Aquilani, c’est le courage qui fait le poste. »

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