Vasiljie Adzic est en train de vivre une véritable explosion du côté de Sassuolo où, sous les ordres de Vincenzo Aquilani, il a commencé la saison comme titulaire, en protagoniste, en montrant à 100 % tout son potentiel également dans la phase offensive, se transformant de pur meneur de jeu en relayeur.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport , le milieu monténégrin est revenu sur le but inscrit contre la Juventus lors du choc direct face à l’équipe qui détient encore ses droits et qui alimente bien des regrets quant à sa gestion.



