Adrien Rabiot s’illustre avec l’équipe de France et peut aussi jouer dans un milieu à deux. Entre le Milan AC, la Juventus d’Allegri et le Napoli, quel avenir l’attend ?

À 31 ans, l’ex-Parisien doit trancher : prolonger l’aventure milanaise ou explorer de nouvelles pistes, y compris un retour dans un club du passé. Après l’avoir dirigé à la Juventus puis au Milan, Allegri rêverait de le retrouver sous le maillot bleu de Naples, une option pour l’instant peu probable. Toutefois, si les Napolitains devaient officialiser certains départs, comme ceux d’Anguissa et de De Bruyne, ce dossier pourrait prendre de l’ampleur. Max saurait parfaitement l’utiliser, mais il devrait rivaliser avec Amorim, qui, à l’instar de Deschamps, souhaite en faire l’un des piliers de son équipe.





Comme avec les Bleus, le technicien portugais imagine un milieu de terrain où Rabiot passerait du poste d’ailier dans un 4-3-3 à celui de milieuaxial, responsable de la construction et de la récupération, tout en conservant ses aptitudes naturelles à l’attaque et à l’insertion. Le fils de Véronique, qui mûrit année après année, gagnerait ainsi en influence et en leadership. De cheval fou à valeur sûre du Milan, Rabiot ne se contente pas de rester, il va de l’avant.