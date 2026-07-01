Dans cette équipe de France qui brille en Coupe du monde grâce à son imposante ligne d’attaquants, les rênes du jeu sont confiées à Adrien Rabiot. C’est lui le pivot de l’équipe : organisation du jeu, allers-retours, soutien aux attaquants et aux défenseurs. Son duo avec Tchouameni fonctionne à merveille et permet au 4-2-3-1 de Deschamps de tourner à plein régime. Le milieu du Milan AC a trouvé la bonne alchimie avec celui du Real Madrid, un signe encourageant pour les Rossoneri à l’approche d’un été et d’une saison qui comportent encore quelques inconnues quant à l’avenir du Français.
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Adrien Rabiot s’illustre avec l’équipe de France et peut aussi jouer dans un milieu à deux. Entre le Milan AC, la Juventus d’Allegri et le Napoli, quel avenir l’attend ?
Après Norvège-France, Rabiot a été interrogé sur son avenir au Milan. « Pour l’instant, je me concentre sur la Coupe du monde, on verra ensuite », a-t-il répondu, énigmatique. Tout le monde sait à quel point l’ancien joueur de la Juve est proche d’Allegri, et que c’est grâce à l’entraîneur livournais qu’il est revenu en Italie. Après un différend avec Rowe à Marseille, Allegri l’avait arraché à la concurrence en septembre 2025, dans les dernières heures du mercato estival. Un coup de poker transformé en coup de maître : le Français a signé un contrat de trois ans et s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de la saison milanaise. Mais la fin de championnat décevante, la non-qualification en Ligue des champions et le départ de l’entraîneur ont rebattu les cartes. Résultat : l’avenir de Rabiot, désormais, est à nouveau incertain.
Au Milan, tout a basculé en quelques jours. Les rênes de l’équipe sont désormais entre les mains de Ruben Amorim, qui doit lancer un nouveau cycle avec un effectif rajeuni, probablement sans Modric et avec un Rabiot appelé à rester central. Mais le Français sera-t-il toujours là ? Un premier contact a eu lieu avec l’ancien Mancunien, au cours duquel Amorim a réaffirmé sa volonté de conserver tous les cadres, Rabiot inclus.
À 31 ans, l’ex-Parisien doit trancher : prolonger l’aventure milanaise ou explorer de nouvelles pistes, y compris un retour dans un club du passé. Après l’avoir dirigé à la Juventus puis au Milan, Allegri rêverait de le retrouver sous le maillot bleu de Naples, une option pour l’instant peu probable. Toutefois, si les Napolitains devaient officialiser certains départs, comme ceux d’Anguissa et de De Bruyne, ce dossier pourrait prendre de l’ampleur. Max saurait parfaitement l’utiliser, mais il devrait rivaliser avec Amorim, qui, à l’instar de Deschamps, souhaite en faire l’un des piliers de son équipe.
Comme avec les Bleus, le technicien portugais imagine un milieu de terrain où Rabiot passerait du poste d’ailier dans un 4-3-3 à celui de milieuaxial, responsable de la construction et de la récupération, tout en conservant ses aptitudes naturelles à l’attaque et à l’insertion. Le fils de Véronique, qui mûrit année après année, gagnerait ainsi en influence et en leadership. De cheval fou à valeur sûre du Milan, Rabiot ne se contente pas de rester, il va de l’avant.