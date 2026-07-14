Adrien Rabiot affirme que l’équipe de France n’a « aucun plan anti-Lamine Yamal » pour la demi-finale de la Coupe du monde et répond aux critiques précédemment formulées à l’encontre du jeune prodige espagnol

Malgré des souvenirs douloureux face à l’Espagne, l’optimisme prévaut dans le camp français grâce à une préparation minutieuse tout au long du tournoi. Rabiot a affirmé que l’équipe était au sommet de sa forme physique et mentale après avoir franchi un parcours exigeant pour atteindre les demi-finales.

Le milieu de terrain a appelé à l’humilité tout en exhortant ses coéquipiers à croire en leurs capacités pour atteindre la finale : « Rien ne garantit que nous allons gagner. C’est sur le terrain que cela se décidera. Nous sommes concentrés, nous allons très bien nous préparer pour ce match, et nous avons confiance dans le parcours que nous avons accompli jusqu’à présent. Nous devons croire en nous, mais toujours avec l’humilité qui nous caractérise depuis le début du tournoi. J’espère que nous atteindrons la finale, car c’est notre objectif. »

Interrogé sur sa querelle historique avec Yamal, Rabiot a répondu avec décontraction au sujet de ses propos passés : « Je ne me souviens pas exactement de ces commentaires. Mais si je les ai tenus, c’est parce que c’est ce que je pensais à l’époque. »