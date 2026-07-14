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Adrien Rabiot affirme que l’équipe de France n’a « aucun plan anti-Lamine Yamal » pour la demi-finale de la Coupe du monde et répond aux critiques précédemment formulées à l’encontre du jeune prodige espagnol
Les tensions passées resurgissent
Le milieu de terrain français a été rappelé aux anciennes manœuvres psychologiques à l’approche de la demi-finale cruciale de la Coupe du monde opposant les Bleus à l’Espagne au Dallas Stadium. Les médias ont ressorti le souvenir amer des demi-finales de l’Euro 2024, où Rabiot avait lancé une critique acerbe en affirmant que le jeune prodige espagnol « devait en faire beaucoup plus » s’il voulait disputer une finale.
Yamal avait immédiatement répliqué en publiant sur les réseaux sociaux : « Agis en silence, ne parle que quand vient le moment de dire “échec et mat” », avant de marquer un but exceptionnel qui avait éliminé les Français de l’épreuve.
- Getty Images Sport
Rabiot dément tout projet précis
Lors de sa dernière conférence de presse, Rabiot a minimisé les tensions individuelles et a insisté sur l’absence de marquage spécifique destiné au jeune prodige barcelonais. L’ancien joueur de la Juventus a appelé ses coéquipiers à rester vigilants face à la redoutable ligne d’attaque de la Roja, soulignant leur capacité à exploiter les moindres espaces dans la surface de réparation.
Rabiot a souligné que la France ne tomberait pas dans le piège de se focaliser sur un seul joueur : « Il n’y a pas de plan anti-Lamine Yamal. Nous nous concentrons sur l’équipe nationale espagnole, pas seulement sur un joueur. Nous savons qu’ils sont dangereux à tous les niveaux : lui, les attaquants, leur possession de balle, leur capacité à trouver des espaces près de la surface et leur jeu combiné. Nous devons être vigilants face à tout cela. Il est contre-productif de se focaliser sur un seul joueur. »
L'optimisme règne au sein du groupe
Malgré des souvenirs douloureux face à l’Espagne, l’optimisme prévaut dans le camp français grâce à une préparation minutieuse tout au long du tournoi. Rabiot a affirmé que l’équipe était au sommet de sa forme physique et mentale après avoir franchi un parcours exigeant pour atteindre les demi-finales.
Le milieu de terrain a appelé à l’humilité tout en exhortant ses coéquipiers à croire en leurs capacités pour atteindre la finale : « Rien ne garantit que nous allons gagner. C’est sur le terrain que cela se décidera. Nous sommes concentrés, nous allons très bien nous préparer pour ce match, et nous avons confiance dans le parcours que nous avons accompli jusqu’à présent. Nous devons croire en nous, mais toujours avec l’humilité qui nous caractérise depuis le début du tournoi. J’espère que nous atteindrons la finale, car c’est notre objectif. »
Interrogé sur sa querelle historique avec Yamal, Rabiot a répondu avec décontraction au sujet de ses propos passés : « Je ne me souviens pas exactement de ces commentaires. Mais si je les ai tenus, c’est parce que c’est ce que je pensais à l’époque. »
- (C)Getty images
Les poids lourds s’affrontent pour une place en finale
Un choc international de grande envergure attend désormais la France, qui vise une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Cependant, mettre fin à la domination espagnole s'annonce comme une tâche titanesque, d'autant plus que les Ibériques, en pleine forme, abordent cette rencontre forts d'une incroyable série de 16 matchs sans défaite. Ce duel au Texas s'annonce comme le test décisif pour la défense des Bleus, qui tenteront de contenir le milieu de terrain espagnol, emmené par Fabián Ruiz et Rodri.
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