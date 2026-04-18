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Adrien Rabiot a rejeté une offre « colossale » de la Ligue professionnelle saoudienne afin de rester à l’AC Milan, tandis que les Rossoneri s’intéressent de près à Leon Goretzka
Refuser les millions du Moyen-Orient
Rabiot a consolidé son statut de pilier du milieu de terrain de l'AC Milan en rejetant, selon plusieurs sources, une offre lucrative de la Ligue professionnelle saoudienne. Malgré la tendance des stars européennes à s'expatrier au Moyen-Orient pour des salaires mirobolants, l'ancien joueur de la Juventus et du Paris Saint-Germain a choisi de poursuivre sa carrière en Serie A sous la houlette de Massimiliano Allegri.
Selon le journaliste Nicolo Schira, le Français s’est vu proposer un contrat de trois ans et un salaire nettement supérieur aux capacités financières des Rossoneri. Mais son engagement actuel à San Siro courant jusqu’en juin 2028, Rabiot a fait part de son intention de rester, ayant retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée en provenance de Marseille.
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Sous l’ère Allegri, la notion de leadership se forge dans la rigueur tactique et l’exigence de résultats.
Depuis son retour en Italie en provenance de Marseille, Rabiot s’est imposé comme un titulaire régulier, évoluant souvent aux côtés du meneur de jeu chevronné Luka Modric. Le milieu de terrain français est l’un des joueurs les plus sollicités de l’effectif ; son bilan de cinq buts et cinq passes décisives ne reflète que partiellement son influence, car sa présence physique et sa régularité en font un élément clé du système d’Allegri.
Si ses performances sont saluées, les fidèles de San Siro estiment qu’il pourrait encore peser davantage dans le dernier tiers du terrain. Milieu « box-to-box » dans l’âme, il se retrouve souvent en position de conclure, même si les difficultés collectives de l’équipe à trouver une fluidité offensive ont parfois limité son impact décisif. En rejetant la cour saoudienne, il offre toutefois une stabilité indispensable à un club qui cherche à bâtir une culture de la victoire durable.
Goretzka est désormais la priorité numéro un.
Si l’arrivée de Rabiot a insufflé un nouvel élan, le Milan AC cherche déjà à renforcer son milieu de terrain. Selon *La Gazzetta dello Sport*, Leon Goretzka, actuellement au Bayern Munich, serait la cible prioritaire pour le prochain mercato. Allegri serait à l’origine de cet intérêt, voyant en l’international allemand le partenaire idéal pour compléter les qualités de Rabiot.
Selon les termes évoqués, le contrat porterait sur trois ans et s’élèverait à environ 5 millions d’euros par saison. Reste une condition sine qua non : la qualification de Milan pour la prochaine Ligue des champions. Conscient de l’exigence du plus haut niveau continental, le milieu allemand, en fin de carrière, ne cache pas son intention de disputer la C1.
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Exploiter tout le potentiel de Rabiot
Le recrutement de Goretzka ne vise pas seulement à renforcer l’effectif ; il s’inscrit dans une stratégie tactique destinée à maximiser l’efficacité de Rabiot. En attirant un milieu doté du sens du jeu défensif et de l’intensité de travail exceptionnels de l’Allemand, Milan espère offrir à son compatriote davantage de liberté pour monter et peser sur le jeu dans la zone offensive. Ce double pivot, ou ce trio axial, apporterait la solidité structurelle qui fait actuellement défaut au système d’Allegri lors des transitions.
Avec les baisses de forme récentes de Christian Pulisic et Rafael Leao, renforcer le cœur du jeu devient une priorité. En sécurisant Rabiot et en recrutant un vainqueur de la Ligue des champions comme Goretzka, Milan lance un signal fort à ses rivaux : le club entend demeurer une force en Serie A tout en offrant à ses stars actuelles le soutien nécessaire pour s’épanouir.