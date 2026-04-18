Rabiot a consolidé son statut de pilier du milieu de terrain de l'AC Milan en rejetant, selon plusieurs sources, une offre lucrative de la Ligue professionnelle saoudienne. Malgré la tendance des stars européennes à s'expatrier au Moyen-Orient pour des salaires mirobolants, l'ancien joueur de la Juventus et du Paris Saint-Germain a choisi de poursuivre sa carrière en Serie A sous la houlette de Massimiliano Allegri.

Selon le journaliste Nicolo Schira, le Français s’est vu proposer un contrat de trois ans et un salaire nettement supérieur aux capacités financières des Rossoneri. Mais son engagement actuel à San Siro courant jusqu’en juin 2028, Rabiot a fait part de son intention de rester, ayant retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée en provenance de Marseille.