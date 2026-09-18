Adieu Old Trafford ! L’ancien joueur de Manchester United Tyrell Malacia rejoint le FC Cincinnati en transfert libre après un passage plombé par les blessures en Angleterre

Le FC Cincinnati a réalisé un recrutement de premier plan en s’attachant les services de l’ancien défenseur de Manchester United Malacia. L’international néerlandais de 27 ans a choisi de traverser l’Atlantique pour poursuivre sa carrière professionnelle, en rejoignant la franchise de MLS en tant qu’agent libre.

Le club basé dans l’Ohio a confirmé l’opération vendredi, ce qui représente un investissement majeur pour sa ligne défensive, alors qu’il cherche à conserver son statut de prétendant dans la Conférence Est. Le latéral néerlandais a engagé son avenir avec le club grâce à un contrat courant jusqu’en juin 2027, et l’accord comprend également une option du club pour la saison 2027-2028 de MLS.