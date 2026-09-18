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Adieu Old Trafford ! L’ancien joueur de Manchester United Tyrell Malacia rejoint le FC Cincinnati en transfert libre après un passage plombé par les blessures en Angleterre
Un nouveau départ en Major League Soccer
Le FC Cincinnati a réalisé un recrutement de premier plan en s’attachant les services de l’ancien défenseur de Manchester United Malacia. L’international néerlandais de 27 ans a choisi de traverser l’Atlantique pour poursuivre sa carrière professionnelle, en rejoignant la franchise de MLS en tant qu’agent libre.
Le club basé dans l’Ohio a confirmé l’opération vendredi, ce qui représente un investissement majeur pour sa ligne défensive, alors qu’il cherche à conserver son statut de prétendant dans la Conférence Est. Le latéral néerlandais a engagé son avenir avec le club grâce à un contrat courant jusqu’en juin 2027, et l’accord comprend également une option du club pour la saison 2027-2028 de MLS.
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Cincinnati fait de la place pour Malacia
Pour faciliter l’arrivée de la star européenne de premier plan, la direction du club a dû gérer avec soin les ressources de son effectif. L’équipe a annoncé qu’elle avait obtenu une place de joueur international de St. Louis CITY SC en échange de 200 000 $ de General Allocation Money (GAM) pour 2026.
Cette opération souligne l’importance que les dirigeants accordent à l’arrivée de Malacia, le considérant comme une pièce maîtresse pour les prochaines campagnes de l’équipe. Le directeur général Chris Albright a exprimé son enthousiasme au sujet de cette signature, en déclarant : « Nous sommes ravis d’ajouter un joueur de l’expérience de Tyrell.
Laisser derrière soi les difficultés de Manchester
Le transfert de Malacia aux États-Unis met fin à une période à Old Trafford fortement perturbée par des problèmes de forme physique. Arrivé à Manchester United en 2022 en provenance de Feyenoord, le défenseur avait d’abord impressionné sous les ordres d’Erik ten Hag, mais son élan a souvent été freiné par des blessures persistantes qui ont limité sa disponibilité pour l’équipe première. Malgré ces contretemps, il a tout de même réussi à totaliser 50 apparitions avec le club 20 fois champion d’Angleterre, en jouant à la fois en Premier League et dans les compétitions européennes.
Le Néerlandais apportera une riche expérience du haut niveau au vestiaire de Cincinnati, lui qui compte déjà plus de 250 apparitions professionnelles en Europe. Son pedigree ne fait aucun doute, après avoir affronté certains des meilleurs attaquants du monde pendant son passage en Premier League et en Ligue des champions. Les supporters de Cincinnati ont déjà eu un aperçu du nouveau joueur de Cincinnati grâce à des teasers diffusés sur les réseaux sociaux, alors que le club fait monter l’enthousiasme autour de ses débuts.
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Sur la lancée des trophées européens et du succès
Si son passage en Angleterre a été marqué par des absences pour raisons médicales, Malacia arrive aux États-Unis avec un palmarès qui force le respect. Lors de son bref mais marquant passage à Manchester United, il a fait partie de l’effectif qui a remporté la Coupe de la Ligue 2022-2023, marquant le retour des trophées pour Manchester United. En outre, son histoire récente comprend un prêt réussi dans son pays natal, où il a contribué à aider le PSV Eindhoven à décrocher le titre d’Eredivisie lors de la saison 2024-2025.
Le CV de Malacia s’étend aussi à la scène internationale, où il a été un visage régulier de l’équipe nationale des Pays-Bas. Avec neuf sélections chez les A à son actif, il a notamment été retenu dans le groupe néerlandais pour la Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar, où l’équipe a atteint les quarts de finale avant une élimination dramatique.
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