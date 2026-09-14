Adieu Miklosko : l'histoire du gardien qui a fait pleurer Manchester United

Miklosko a disputé près de 400 matches sous le maillot de West Ham entre 1990 et 1998, et il était l'un des joueurs les plus appréciés des supporters, qui ont continué à scander son nom même après son départ du club, avant qu'il n'y revienne plus tard comme entraîneur des gardiens.

Son histoire avec la gloire a commencé rapidement : lors de sa première saison complète en 1990-1991, il a conduit l'équipe à la montée dans l'ancienne première division, a atteint avec elle les demi-finales de la FA Cup et a été couronné meilleur joueur du club cette même saison.

Mais le moment qui a immortalisé son nom dans l'histoire de la Premier League est survenu lors de la dernière journée de la saison 1994-1995, lorsqu'il a livré une prestation héroïque face à Manchester United, la rencontre s'achevant sur un nul 1-1, un résultat qui a privé les Red Devils du titre pour l'offrir aux Blackburn Rovers, faisant de ce match l'un des plus inoubliables de l'histoire du championnat.

Son attachement au club est resté fort jusqu'au bout : lorsque West Ham a été sacré champion de l'UEFA Europa Conference League en 2023 dans la capitale, Prague, Miklosko était présent et les supporters l'ont accueilli avec une immense ferveur lors de son tour de la pelouse avant le coup d'envoi de la rencontre.