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West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Adieu Miklosko : l'histoire du gardien qui a fait pleurer Manchester United

L. Miklosko
West Ham
Angleterre

Le gardien légendaire de West Ham s'éteint après un combat contre le cancer

West Ham United a annoncé le décès de son gardien légendaire tchèque Ludek Miklosko, à l'âge de 64 ans, après un combat courageux de trois ans contre le cancer.

Miklosko, qui avait cessé de recevoir un traitement en décembre 2024, avait fait ses adieux à ses supporters d'une manière légendaire quelques jours auparavant, lorsqu'il était revenu au stade de Londres pour assister au match de son équipe contre Liverpool en Premier League. Il y avait été accueilli comme un héros et les supporters avaient longuement scandé son nom, dans une scène reflétant sa place particulière dans le cœur des fans du club londonien.

  • Annonce du départ du gardien légendaire

    Dans un communiqué officiel émouvant, West Ham a déclaré : « C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que West Ham United annonce le décès de son ancien gardien et entraîneur légendaire, Ludek Miklosko. » 

    Le communiqué ajoute : « Repose en paix, Ludek, gardien bien-aimé et inspirant, grand homme au cœur généreux. »

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  • 400 matchs et un amour sans fin

    Miklosko a disputé près de 400 matches sous le maillot de West Ham entre 1990 et 1998, et il était l'un des joueurs les plus appréciés des supporters, qui ont continué à scander son nom même après son départ du club, avant qu'il n'y revienne plus tard comme entraîneur des gardiens.

    Son histoire avec la gloire a commencé rapidement : lors de sa première saison complète en 1990-1991, il a conduit l'équipe à la montée dans l'ancienne première division, a atteint avec elle les demi-finales de la FA Cup et a été couronné meilleur joueur du club cette même saison.

    Mais le moment qui a immortalisé son nom dans l'histoire de la Premier League est survenu lors de la dernière journée de la saison 1994-1995, lorsqu'il a livré une prestation héroïque face à Manchester United, la rencontre s'achevant sur un nul 1-1, un résultat qui a privé les Red Devils du titre pour l'offrir aux Blackburn Rovers, faisant de ce match l'un des plus inoubliables de l'histoire du championnat.

    Son attachement au club est resté fort jusqu'au bout : lorsque West Ham a été sacré champion de l'UEFA Europa Conference League en 2023 dans la capitale, Prague, Miklosko était présent et les supporters l'ont accueilli avec une immense ferveur lors de son tour de la pelouse avant le coup d'envoi de la rencontre.

  • Un adieu digne d'une légende

    West Ham a annoncé l'observation d'une période de deuil en sa mémoire avant son match du troisième tour de la Carabao Cup face à Fulham mardi, et dédiera également son prochain match de Championship contre les Queens Park Rangers le 9 octobre à sa mémoire, ce club pour lequel il a disputé 57 matches entre 1998 et 2001 avant de prendre sa retraite.

    De son côté, son fils Martin a déclaré dans un communiqué émouvant : « Le cœur serré par le chagrin, nous annonçons le décès de notre père Ludek, après un courageux combat contre le cancer. Notre père adorait West Ham United, et surtout entendre son nom scandé avec fierté et émotion à chaque match. Le club et ses supporters faisaient partie, et feront toujours partie, de notre famille, c'est pourquoi nous vous remercions tous du fond du cœur. »

    Miklosko a conclu sa carrière internationale avec 42 sélections avec les équipes de Tchécoslovaquie et de République tchèque, avant d'achever son parcours comme directeur du secteur sportif de son club formateur, le Banik Ostrava, là où tout a commencé huit ans avant son transfert en Angleterre.

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