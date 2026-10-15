Martinez a décidé de ne pas prolonger son contrat, selon The Athletic, après une attaque publique retentissante contre le directeur technique Jason Wilcox. Le contrat actuel du joueur de 28 ans expire l’été prochain. Si United dispose d’une option de prolongation de 12 mois, l’Argentin ne souhaite pas qu’elle soit activée.

Le club hésiterait de toute façon à lever cette option, ce qui jette un sérieux doute sur l’avenir à long terme du défenseur. Les discussions sur une revalorisation de son contrat sont au point mort depuis que Martinez a remporté la Coupe du monde 2022. Le joueur est frustré par son salaire, qu’il compare à celui des membres les mieux payés de l’effectif.

Alors qu’un départ cet été semble désormais de plus en plus probable, l’Espagne est devenue sa destination privilégiée. L’Atlético Madrid est fortement pressenti pour recruter le défenseur central, après avoir récemment infligé à United une défaite 2-0 en Ligue des champions au Wanda Metropolitano.



