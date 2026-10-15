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Adieu, le Boucher ?! Lisandro Martinez prend une décision concernant son départ de Manchester United après avoir vivement critiqué la direction du club au sujet de la Ligue des champions
Un coup de colère déclenche des discussions sur un départ d’Old Trafford
Martinez a décidé de ne pas prolonger son contrat, selon The Athletic, après une attaque publique retentissante contre le directeur technique Jason Wilcox. Le contrat actuel du joueur de 28 ans expire l’été prochain. Si United dispose d’une option de prolongation de 12 mois, l’Argentin ne souhaite pas qu’elle soit activée.
Le club hésiterait de toute façon à lever cette option, ce qui jette un sérieux doute sur l’avenir à long terme du défenseur. Les discussions sur une revalorisation de son contrat sont au point mort depuis que Martinez a remporté la Coupe du monde 2022. Le joueur est frustré par son salaire, qu’il compare à celui des membres les mieux payés de l’effectif.
Alors qu’un départ cet été semble désormais de plus en plus probable, l’Espagne est devenue sa destination privilégiée. L’Atlético Madrid est fortement pressenti pour recruter le défenseur central, après avoir récemment infligé à United une défaite 2-0 en Ligue des champions au Wanda Metropolitano.
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« J’attends davantage de notre directeur technique »
L’impasse contractuelle survient juste après que Martinez a critiqué la direction de Manchester United à la suite de la défaite éprouvante de mardi à Madrid.
« Nous devons recruter davantage de joueurs pour être compétitifs », a déclaré Martinez lors de son entretien d’après-match. « J’attends davantage de notre directeur technique, je dois être honnête. »
Le rapport ajoute que la sortie de Martinez n’était pas une manœuvre calculée pour forcer un transfert. Son constat d’une franchise stupéfiante a toutefois provoqué une onde de choc dans le vestiaire.
Si plusieurs coéquipiers partageraient ses inquiétudes concernant Wilcox et la direction prise par le club dans son ensemble, le caractère public de ses propos a créé des tensions. Le moment choisi et la manière dont il s’est exprimé en ont surpris beaucoup, et au moins un joueur a eu une confrontation avec l’Argentin à huis clos.
Ratcliffe s’apprête à imposer ses règles
La direction de Manchester United ne laissera pas passer cet épisode. Le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe, le directeur général Omar Berrada et Wilcox étaient tous présents dans la capitale espagnole pour assister à la défaite et aux retombées qui ont suivi. Tout porte à croire que les trois dirigeants sanctionneront le défenseur, qui devrait écoper d’une lourde amende.
Face à la vive réaction suscitée par ses propos, Martinez a tenté de limiter les dégâts sur les réseaux sociaux tard mercredi soir. Sur Instagram, le défenseur a affirmé que ses paroles étaient nées de la « colère et de la frustration » provoquées par le résultat. Il a déclaré que son objectif ultime était de voir le club se battre pour les titres majeurs, tout en apportant publiquement son soutien à l’entraîneur principal Michael Carrick.
Malgré cette mise au point tardive, le mal semble fait. Le résultat à Madrid porte à cinq le nombre de matches consécutifs sans victoire de Manchester United, toutes compétitions confondues, et accentue la pression sur un effectif divisé.
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Un retour sous tension à Carrington
L’effectif de Manchester United doit reprendre l’entraînement jeudi matin après une journée de repos. La direction du club devrait alors se prononcer officiellement sur le comportement de Martinez. Elle doit rapidement décider d’une sanction appropriée pour rétablir l’ordre et préserver la cohésion du groupe.
Reste à savoir si Carrick écartera le défenseur pour le déplacement crucial de dimanche à Elland Road, face à Leeds United, en Premier League. Dans un climat tendu et alors que l’équipe traverse une période de grande méforme, l’entraîneur doit faire un choix de composition particulièrement délicat pour tenter de redresser la barre.
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