Adieu Igor Protti : dans une lettre émouvante, Cristiano Lucarelli lui adresse un dernier hommage et rappelle les trois souhaits à honorer

Vendredi 12 juin, 9 h 42. En plein trajet à scooter, l’appel d’Igor retentit. « Cri, je suis arrivé. » Je réponds, surpris : « Pardon ? » « Pardon, comment ça ? » Il répète : « Ça veut dire que l’arbitre va siffler la fin. C’est une question d’heures ou de jours. Si tu peux, viens à la maison. »

Une chape de plomb se pose sur mon estomac ; je peine à reprendre mon souffle. Je saute dans ma voiture et fonce chez lui. En entrant, je le trouve allongé sur le lit du salon, le regard fixé sur la fenêtre. Daniela, d’une douceur infinie, s’efface : « Je vous laisse seuls », comme si elle savait qu’Igor devait me confier ses dernières volontés.





«Cri, quand ça arrivera, je veux que tu fasses trois choses pour moi. La première : je veux que tu reprennes le fauteuil que tu m’as offert et que tu l’emportes chez toi. Je veux que tu te souviennes chaque jour de ce que nous avons été, toi et moi. Les deuxièmes et troisièmes consignes, ainsi que tout le reste, demeurent pour l’instant entre nous… Nous avons pleuré, enlacés sur ce lit pendant plusieurs minutes, en un clin d’œil. Tu étais très léger : les traces de la bataille contre cette putain de tumeur étaient très visibles sur ton corps. Tu n’as jamais baissé les bras. Tu as conduit ta petite chérie jusqu’à l’autel tel un lion blessé, exactement comme lors de la double finale des play-offs contre Côme : boitant, mais présent, car on résiste jusqu’au bout.





«Maintenant, mon frère, repose en paix. Profite de l’étreinte avec ton papa, mais juste après, là-haut, cherche et salue aussi Miguel le Moro, Nassi et tous les amis de la Curva Nord « Paradiso », ainsi que les autres supporters de Livourne et bien d’autres qui t’ont aimé mais nous ont quittés ces dernières années. Demain, depuis les tribunes du stade, profite du spectacle que la ville te rendra à juste titre ; tu me manques déjà, mon grand… »