Adidas rend hommage au maillot extérieur emblématique de l'équipe nationale américaine de football de 1994, avec Alexi Lalas comme mannequin
Adidas se lance dans l'action avant la Coupe du monde
Le compte à rebours a commencé pour le grand événement de cet été, les États-Unis assumant une nouvelle fois les fonctions d'hôte aux côtés du Mexique et du Canada. Nike est peut-être le fournisseur officiel des équipements de l'équipe nationale américaine cette fois-ci, mais adidas veut clairement prendre part à l'action et s'est joint à l'engouement pré-tournoi en lançant une nouvelle version du célèbre maillot extérieur de 1994 qu'il avait fabriqué, le baptisant « U.S. Denim Jersey ».
Un clin d'œil à un classique de l'équipe nationale américaine de football
Le maillot présente le même effet délavé caractéristique, les mêmes étoiles blanches éparpillées et les mêmes détails rouges sur le col et les manches que l'emblématique maillot original, s'inspirant manifestement de l'esthétique des années 90 et du streetwear moderne. La principale différence avec le maillot extérieur de 1994 est l'absence de l'écusson de la fédération sur la poitrine.
Hommage au football américain
Bien qu'adidas n'ait pas explicitement déclaré qu'il s'agissait d'une reproduction du maillot extérieur de 1994, le timing permet de tirer ses propres conclusions, puisque la sortie intervient trois mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Alexi Lalas, qui a participé à la Coupe du monde de 1994 et porté le maillot original, fait partie des modèles qui présentent la nouvelle collection.
« Avec le maillot U.S. Denim, nous avons cherché à capturer l'aspect distinctif et original du football américain », a déclaré Inigo Turner, directeur du design chez adidas Football, lors du lancement. « Ce design s'inscrit dans cet esprit avec des graphismes audacieux, des couleurs vives et la conviction que le football ici doit avoir l'apparence et le sentiment d'appartenir au peuple. »
Une collection inspirée des États-Unis
Le jersey est confectionné dans un tissu léger et performant pour plus de confort, de liberté de mouvement et de polyvalence. Un haut de survêtement de style universitaire avec des rayures sur les manches et un short, ainsi qu'une casquette arborant le même motif étoilé et des touches de rouge complètent la collection, disponible à partir du 10 mars sur adidas.com/us et chez certains détaillants.
