Adidas rend hommage au maillot extérieur emblématique de l'équipe nationale américaine de football de 1994, avec Alexi Lalas comme mannequin

Bien qu'adidas n'ait pas explicitement déclaré qu'il s'agissait d'une reproduction du maillot extérieur de 1994, le timing permet de tirer ses propres conclusions, puisque la sortie intervient trois mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Alexi Lalas, qui a participé à la Coupe du monde de 1994 et porté le maillot original, fait partie des modèles qui présentent la nouvelle collection.

« Avec le maillot U.S. Denim, nous avons cherché à capturer l'aspect distinctif et original du football américain », a déclaré Inigo Turner, directeur du design chez adidas Football, lors du lancement. « Ce design s'inscrit dans cet esprit avec des graphismes audacieux, des couleurs vives et la conviction que le football ici doit avoir l'apparence et le sentiment d'appartenir au peuple. »