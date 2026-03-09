Goal.com
adidas fait revivre la nostalgie du football des années 90 avec ses nouvelles chaussures Predator EQT

Les rois du rétro adidas ont encore frappé fort, en nous offrant une bonne dose de nostalgie des années 90 avec le nouveau look de la Predator. Relançant la franchise Equipment du géant allemand des vêtements de sport, la Predator EQT allie une esthétique emblématique à des innovations modernes en matière de performances.

    Dernière nouveauté d'une série de rééditions incroyablement cool, adidas a lancé la Predator EQT, un hommage à l'ère adidas Equipment, synonyme de l'esthétique du football du début des années 90.

    Dans un design très épuré, trois bandes argentées métalliques ressortent sur un fond noir profond, entourées par le vert caractéristique de la marque adidas Equipment. Le look fondamentalement simple est rehaussé par un motif argenté abstrait sur l'avant-pied, avec la même couleur verte sur la semelle. Le logo emblématique de la franchise figure sur le talon et la languette rabattable, à côté des mots « EQT 1991 ».

    Qu'est-ce que l'équipement adidas ?

    Lancée en 1991, la gamme adidas Equipment se voulait une ligne fonctionnelle et sans fioritures, destinée à plusieurs sports, qui revenait à l'essentiel pour se concentrer uniquement sur la performance, avec une palette de couleurs simple composée de vert, de noir et de blanc. Les pièces originales arborant le célèbre logo qui la caractérisait sont toujours très convoitées par les collectionneurs de vêtements de sport vintage du monde entier.

    Dans le domaine du football, la franchise est synonyme de l'esthétique des maillots amples et des shorts courts de l'époque, portés par des clubs tels qu'Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich. Le modèle de maillot est accidentellement emblématique et immédiatement reconnaissable, avec trois larges bandes de couleur sur l'épaule droite et la jambe gauche du short, et le logo Equipment centré sur la poitrine.

  • Retour sur le terrain

    Si les modèles originaux sont très recherchés par de nombreux collectionneurs, adidas a su tirer parti de la popularité de la franchise au fil des ans en lançant des collections streetwear, des vêtements de sport et des baskets, mais il s'agit là d'un retour rare sur le terrain. L'adidas Equipment Predator Precision a été dévoilée en 2000, et un pack Predator Freak EQT a été lancé en 2021 pour célébrer les 30 ans de la gamme, même si ces modèles n'ont pas été très portés.

    Les aspects techniques

    La nouvelle Predator d'adidas propulse sa franchise Equipment dans l'ère moderne. Si la chaussure reste épurée, elle arbore néanmoins quelques touches modernes.

    Elle est conçue selon une nouvelle construction légère, avec la plaque « Powerspine » du géant allemand des vêtements de sport intégrée dans la semelle pour une stabilité accrue, offrant à l'athlète plus de puissance et de précision à chaque frappe.

    La adidas Predator EQT est désormais disponible en ligne et dans certains magasins.

