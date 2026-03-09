adidas fait revivre la nostalgie du football des années 90 avec ses nouvelles chaussures Predator EQT

Dernière nouveauté d'une série de rééditions incroyablement cool, adidas a lancé la Predator EQT, un hommage à l'ère adidas Equipment, synonyme de l'esthétique du football du début des années 90.

Dans un design très épuré, trois bandes argentées métalliques ressortent sur un fond noir profond, entourées par le vert caractéristique de la marque adidas Equipment. Le look fondamentalement simple est rehaussé par un motif argenté abstrait sur l'avant-pied, avec la même couleur verte sur la semelle. Le logo emblématique de la franchise figure sur le talon et la languette rabattable, à côté des mots « EQT 1991 ».