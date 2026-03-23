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Adidas dévoile une nouvelle collection de chaussures de football ultra-tendance, prête pour la fin de saison : les Predator, les F50 et les Copa arborent désormais des coloris audacieux
Adidas lance la collection « Ice Cold Precision »
La collection « Ice Cold Precision » d'adidas propose de nouveaux coloris pour ses trois gammes phares à l'approche de la phase décisive de la saison, avec des tons gris argentés et des nuances de bleu saisissantes, afin de permettre à ses athlètes de rester au frais alors que la tension monte au cours des dernières semaines de la saison 2025-2026.
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Les nouveaux Predators, plus cool que jamais
La nouvelle version de la Predator se décline dans un gris clair glacé, avec sa languette rabattable emblématique et ses trois bandes rehaussées de détails bleus et vert fluo, que l'on retrouve également au talon et sur le logo. Cette chaussure intègre toutes les nouvelles technologies attendues, notamment la tige en mesh NANOSTRIKE+ repensée pour une précision de frappe optimale, la semelle STRIKEFRAME pour une meilleure adhérence et la plaque POWERSPINE intégrée à la semelle pour plus de stabilité.
La F50 passe au bleu
On retrouve des clins d'œil à cette palette de couleurs dans le nouveau look de la F50, avec une chaussure de vitesse baignée de bleu électrique et les trois bandes dans ce même vert éclatant. La tige FIBRETOUCH offre un maintien léger, tandis que la texture SPRINTWEB garantit un contrôle parfait du ballon.
La Copa, quant à elle, se décline dans un coloris argenté épuré, avec les trois bandes et d'autres détails en blanc.
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F50 contre Predator
La campagne promotionnelle met en avant les athlètes Predator Jude Bellingham, Aitana Bonmati et Raphinha, tandis que Lionel Messi, Lamine Yamal et Trinity Rodman incarnent la gamme F50, alors qu'adidas continue d'encourager les footballeurs à faire leur choix entre ses deux principales gammes.
Le pack « Ice Cold Precision » sera disponible à la vente à partir du 30 mars chez adidas et chez certains revendeurs.