Adidas dévoile une nouvelle collection de chaussures de football ultra-tendance, prête pour la fin de saison : les Predator, les F50 et les Copa arborent désormais des coloris audacieux

On retrouve des clins d'œil à cette palette de couleurs dans le nouveau look de la F50, avec une chaussure de vitesse baignée de bleu électrique et les trois bandes dans ce même vert éclatant. La tige FIBRETOUCH offre un maintien léger, tandis que la texture SPRINTWEB garantit un contrôle parfait du ballon.

La Copa, quant à elle, se décline dans un coloris argenté épuré, avec les trois bandes et d'autres détails en blanc.