Sagna a rejoint Montréal en 2018, après des passages à Manchester City et à Benevento, et a énormément apprécié sa saison et demie en MLS. Il encouragerait n’importe qui à suivre une voie similaire.

Les lumières de New York, Miami et Los Angeles ont évidemment de quoi séduire des joueurs du monde entier, mais Sagna a déclaré, lorsqu’il a été interrogé sur son expérience au Canada : « Le cadre de vie est très bon. Je pense que l’écosystème est fait pour une très belle vie de famille. C’est un pays incroyable.

« J’y ai vécu pendant trois ans. C’est un pays équilibré, il y a les saisons et les gens y vivent bien. J’étais à Montréal, une ville magnifique. Il y a un aspect européen avec des infrastructures américaines. Même l’hiver, moi qui aime le soleil, j’y ai pris du plaisir parce que je pouvais aller marcher pendant deux heures dans la neige, dans le parc, avec un chocolat chaud, et cela vous recentre. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits comme ça aujourd’hui dans le monde dans lequel nous vivons.

« C’est l’un des meilleurs endroits où vivre, Montréal a figuré à un moment dans le top 5 des meilleurs endroits où vivre dans le monde. C’est amusant, l’ambiance est bonne, les gens sont heureux et c’est un beau pays. En plus, les gens parlent les deux langues, le français et l’anglais, et il y a aussi une grande communauté hispanique puisque l’on est également en Amérique du Nord. »