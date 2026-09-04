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« Adapte-toi au froid ! » - Alexis Sanchez soutenu pour briller en MLS avec Montréal, tandis que Bacary Sagna explique pourquoi davantage de joueurs devraient tenter l’expérience canadienne
L’ancienne star de Barcelone et d’Arsenal en Amérique du Nord
Alexis a mené une existence plutôt nomade depuis son échec après son transfert très médiatisé à Old Trafford en janvier 2018. Il n’a disputé que 45 matches avec United avant de prendre la direction de l’Inter, d’abord sous forme de prêt.
Un passage à Marseille et un retour à l’Udinese ont encadré un deuxième passage à Milan, avant qu’il ne passe la saison 2025-2026 en Espagne avec Séville. Hormis son passage à 18 buts en France, il a eu du mal à se montrer décisif ces derniers temps, à 37 ans.
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Alexis sera-t-il la star de Montréal en MLS ?
L’espoir est que, au crépuscule de sa carrière, une étincelle perdue soit retrouvée sur le sol canadien. Sagna s’attend à ce que ce soit le cas, l’ancien international français ayant expliqué à GOAL ce qui attend Alexis à Montréal et pourquoi la MLS devrait se réjouir d’accueillir une nouvelle superstar mondiale.
Sagna, qui s’exprimait pour le compte de BetVictor Online Casino, a déclaré : « Il devra d’abord s’adapter au froid ! Croyez-moi, il fait froid. Mais Alexis Sanchez est un top joueur. J’ai déjà eu quelques retours et les gens ont été impressionnés lors de sa première séance, ils ont pu voir la différence de qualité, ils ont pu voir pourquoi il est Alexis Sanchez.
« Je pense qu’il est très important pour lui de simplement reprendre du plaisir à jouer au football et de montrer pourquoi il a été performant avec Arsenal, pourquoi il a fait partie à un moment donné des 20 meilleurs joueurs du monde. La MLS le remarquera bientôt parce que c’est un top joueur et je suis heureux de le voir jouer pour Montréal, en espérant qu’il aura un grand impact. »
Pourquoi le Canada est un endroit idéal pour jouer et vivre
Sagna a rejoint Montréal en 2018, après des passages à Manchester City et à Benevento, et a énormément apprécié sa saison et demie en MLS. Il encouragerait n’importe qui à suivre une voie similaire.
Les lumières de New York, Miami et Los Angeles ont évidemment de quoi séduire des joueurs du monde entier, mais Sagna a déclaré, lorsqu’il a été interrogé sur son expérience au Canada : « Le cadre de vie est très bon. Je pense que l’écosystème est fait pour une très belle vie de famille. C’est un pays incroyable.
« J’y ai vécu pendant trois ans. C’est un pays équilibré, il y a les saisons et les gens y vivent bien. J’étais à Montréal, une ville magnifique. Il y a un aspect européen avec des infrastructures américaines. Même l’hiver, moi qui aime le soleil, j’y ai pris du plaisir parce que je pouvais aller marcher pendant deux heures dans la neige, dans le parc, avec un chocolat chaud, et cela vous recentre. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits comme ça aujourd’hui dans le monde dans lequel nous vivons.
« C’est l’un des meilleurs endroits où vivre, Montréal a figuré à un moment dans le top 5 des meilleurs endroits où vivre dans le monde. C’est amusant, l’ambiance est bonne, les gens sont heureux et c’est un beau pays. En plus, les gens parlent les deux langues, le français et l’anglais, et il y a aussi une grande communauté hispanique puisque l’on est également en Amérique du Nord. »
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Alexis désormais rival de l’icône de l’Inter Miami, Messi
Alexis a signé un contrat de deux ans avec Montréal lorsqu’il les a rejoints en août 2026. Cet accord lui donnera le temps de trouver ses marques et d’afficher le niveau de forme qui a fait de son ancien coéquipier au Barça, Messi, une étonnante réussite aux États-Unis.
Il a récemment pu constater de près à quel point le GOAT argentin reste productif, avec l’inusable joueur de 39 ans auteur de quatre des sept buts de l’Inter Miami lors de sa large victoire contre une opposition canadienne au Nu Stadium.
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