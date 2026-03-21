Adani : « Les Italiens s'amusent aux dépens des arbitres et se moquent d'eux. Baldini est le meilleur, De Zerbi, Maresca, Xavi et Thiago Motta sont les plus doués. »

S'adressant au Corriere Fiorentino, Adani a déclaré :





FIORENTINA-INTER – « Qu’est-ce que j’attends du match au Franchi ? Que le récent déclin de l’Inter se transforme en une concentration maximale et en une volonté de réaffirmer son statut. De la Fiorentina, en revanche, j’attends la même performance qu’en deuxième mi-temps contre le Milan : c’est là que j’ai vu le meilleur d’elle-même, à savoir de la concentration, du courage et des occasions de but. La Fiorentina a sous-estimé ses problèmes et pensé que la construction de l’équipe suffirait à faire le travail. J’ai de l’estime pour Pioli, mais les mots ne suffisent pas pour les projets. De Zerbi ? Je serais heureux s’il choisissait la voie violette, mais je pense que ce sera difficile. Les meilleurs sont lui, Maresca, Xavi et Thiago Motta. Thiago est un autre à qui on n’a pas laissé le temps, mais c’est un visionnaire »





LA SITUATION ACTUELLE DU FOOTBALL ITALIEN – « Les Italiens s’amusent davantage avec le chaos arbitral, on aime la moquerie, les raccourcis, et les médias ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Sur le terrain, le ballon roule lentement, on simule et on perd du temps sans jouer un football libre et sans complexe. Nous construisons une fausse narration, tandis que le monde va vite et lance des talents comme Lennart Karl du Bayern, 18 ans. La lumière bleue, c’est Silvio Baldini en U21 : l’homme libre au sein du système, parfois la magie opère. »