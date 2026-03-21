Daniele Adani s'est confié aux principaux quotidiens florentinsau sujet du match opposant ses deux anciennes équipes (la Fiorentina et l'Inter), de la situation difficile que traverse actuellement le football italien en Europe et de la saison qui touche à sa fin. Voici les propos de l'ancien défenseur, aujourd'hui commentateur.
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Adani : « Les Italiens s'amusent aux dépens des arbitres et se moquent d'eux. Baldini est le meilleur, De Zerbi, Maresca, Xavi et Thiago Motta sont les plus doués. »
S'adressant au Corriere Fiorentino, Adani a déclaré :
FIORENTINA-INTER – « Qu’est-ce que j’attends du match au Franchi ? Que le récent déclin de l’Inter se transforme en une concentration maximale et en une volonté de réaffirmer son statut. De la Fiorentina, en revanche, j’attends la même performance qu’en deuxième mi-temps contre le Milan : c’est là que j’ai vu le meilleur d’elle-même, à savoir de la concentration, du courage et des occasions de but. La Fiorentina a sous-estimé ses problèmes et pensé que la construction de l’équipe suffirait à faire le travail. J’ai de l’estime pour Pioli, mais les mots ne suffisent pas pour les projets. De Zerbi ? Je serais heureux s’il choisissait la voie violette, mais je pense que ce sera difficile. Les meilleurs sont lui, Maresca, Xavi et Thiago Motta. Thiago est un autre à qui on n’a pas laissé le temps, mais c’est un visionnaire »
LA SITUATION ACTUELLE DU FOOTBALL ITALIEN – « Les Italiens s’amusent davantage avec le chaos arbitral, on aime la moquerie, les raccourcis, et les médias ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Sur le terrain, le ballon roule lentement, on simule et on perd du temps sans jouer un football libre et sans complexe. Nous construisons une fausse narration, tandis que le monde va vite et lance des talents comme Lennart Karl du Bayern, 18 ans. La lumière bleue, c’est Silvio Baldini en U21 : l’homme libre au sein du système, parfois la magie opère. »
S'adressant quant à lui à Repubblica, il a ajouté :
FIORENTINA-INTER – « J’aimerais voir une Fiorentina au complet qui mène le jeu, galvanisée par ses derniers résultats, qui respecte l’adversaire mais qui fait preuve de fierté et de courage. C’est une équipe qui n’a jamais vraiment commencé la saison. Elle a traîné pendant des mois un mauvais départ et quand on se retrouve dans une situation inattendue, il devient difficile de retrouver l’unité. Vanoli a fait un travail à la hauteur de l’objectif. J’ai surtout apprécié l’aspect mental et physique : quand on se bat pour le maintien, il faut de la jambe, de la détermination et du mordant. Pour les Viola, l’objectif premier doit être le maintien en Serie A. Ensuite, en quarts de finale contre Palace, on peut passer en quelques semaines de l’exaltation à la dépression. Je vivrais la coupe comme une petite étape à franchir. Mais pour l’instant, tout doit être mis au service du maintien. Aujourd’hui, pour la Fiorentina, c’est une question de vie ou de mort ».
LA PROCHAINE FIORENTINA – « Je m’attends à ce que Paratici aligne quatre ou cinq titulaires dans tous les secteurs. Il faut des joueurs courageux, dynamiques et humbles pour une Fiorentina moderne. Pour moi, Florence est unique et inimitable, aujourd’hui comme hier. C’est un endroit où ceux qui y ont vécu ressentent des vibrations incomparables. Florence est un exercice de vie pour l’homme. »