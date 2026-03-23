La Roma s'est imposée 1-0 face à Lecce, retrouvant ainsi le sourire après son élimination en milieu de semaine de l'Europa League face à Bologne ; les Giallorossi ont rejoint la Juventus à la cinquième place dans la lutte à trois pour la qualification à la prochaine Ligue des champions, Côme devançant les deux équipes de trois points. Le but décisif à l'Olimpico a été inscrit par l'attaquant français né en 2007 Robinio Vaz, arrivé en janvier pour 30 millions d'euros en provenance de Marseille comme alternative à Malen – l'effectif compte également Dovbyk et Ferguson – et qui a inscrit son premier but sous le maillot giallorosso.
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Adani : « Gasperini mérite le respect et des explications, la Roma doit avoir les couilles de dire les choses telles qu'elles sont »
« LE PROPRIÉTAIRE DOIT DONNER DES EXPLICATIONS »
En analysant les tensions possibles entre Gasperini et la Roma, Lele Adani a commenté la situation ainsi depuis les studios de La Domenica Sportiva : « Il me semble que la Roma a appris à connaître Gasperini au cours du championnat, et c'est pour cette raison que des tensions et des problèmes sont apparus. Mais Gasperini est un entraîneur qui se fait connaître, il a fait des concessions au club pendant des mois. Aujourd’hui, cependant, on en est arrivé à un point où il a donné plus qu’il n’a reçu pour atteindre l’objectif. C’est l’un des entraîneurs les plus révolutionnaires de ces dix dernières années et le club l’a choisi pour cela ; je pense donc qu’en plus du respect, il mérite aussi des explications de la part des dirigeants ; sinon, ce projet ne décollera jamais. Va-t-il se lasser ? Je ne sais pas, cela dépendra beaucoup des réponses que lui donnera le club. »
LES PROBLÈMES DE GASP
Adani poursuit son analyse : « Gasperini se bat pour la quatrième place sans les deux joueurs les plus talentueux de tout l'effectif, Dybala et Soulé, ce dernier n'ayant disputé que la moitié du championnat. Ferguson et Dovbyk sont les attaquants indisponibles, Bailey avait disparu et est parti en janvier, Ndicka a disputé la Coupe d'Afrique des nations, Angelino a eu des problèmes et Gasperini a converti Wesley au poste de gauche… Je dis qu'à un moment donné, il faut avoir les couilles de dire : « On est bons pour la sixième place et on veut valoriser les jeunes ». D'accord, mais étiez-vous d'accord avec ça avec Gasperini ? »