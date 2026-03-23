Adani : « Gasperini mérite le respect et des explications, la Roma doit avoir les couilles de dire les choses telles qu'elles sont »

En analysant les tensions possibles entre Gasperini et la Roma, Lele Adani a commenté la situation ainsi depuis les studios de La Domenica Sportiva : « Il me semble que la Roma a appris à connaître Gasperini au cours du championnat, et c'est pour cette raison que des tensions et des problèmes sont apparus. Mais Gasperini est un entraîneur qui se fait connaître, il a fait des concessions au club pendant des mois. Aujourd’hui, cependant, on en est arrivé à un point où il a donné plus qu’il n’a reçu pour atteindre l’objectif. C’est l’un des entraîneurs les plus révolutionnaires de ces dix dernières années et le club l’a choisi pour cela ; je pense donc qu’en plus du respect, il mérite aussi des explications de la part des dirigeants ; sinon, ce projet ne décollera jamais. Va-t-il se lasser ? Je ne sais pas, cela dépendra beaucoup des réponses que lui donnera le club. »



