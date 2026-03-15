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Adani après Lazio-Milan : « Leao ? Rien de nouveau. Il n'est pas à la hauteur. Ibra lui avait expliqué ce que signifie jouer au Milan, mais il ne l'a toujours pas compris. »
« C'EST UN FOOTBALLEUR RÉCIDIVISTE »
Dans les studios de la Rai, lors de l'émission « La Domenica Sportiva », Lele Adani a commenté le comportement de Rafa Leao : « Rien de nouveau, explique l'ancien défenseur devenu aujourd'hui commentateur technique, l'année dernière, il a été entraîné par Fonseca et Conceiçao, et dans les deux cas, il a d'abord bien joué, puis mal. Avec Allegri ? On a dit qu’il avait bien fait de le placer au centre du projet malgré les blessures, maison voit toujours ce genre d’attitudes… C’est exagéré, à mon avis, de mettre en avant le travail de Max sur Leao, car en tant qu’attaquant, il ne peut pas se maintenir à ce niveau. C’est peut-être le joueur le plus talentueux du Milan, mais ses performances et son comportement montrent qu’il est récidiviste sur certains points. D'ailleurs, lui, il dit qu’on ne lui passe pas le ballon… ».
« IL Y A AU MOINS 30 JOUEURS EXTÉRIEURS MEILLEURS QUE LUI »
Adani poursuit son analyse en remontant quelques années en arrière : « À 21 ans, il a remporté le championnat avec Ibra et Giroud. Ils étaient là, ils le soutenaient ; et grâce à eux, il a compris ce que signifie jouer au Milan. Mais il faut le prouver chaque jour. Si Zlatan s'en va, il faut commencer à voler de ses propres ailes, mais aujourd'hui, il a 27 ans et n'a probablement pas encore compris comment il doit se comporter. J'ajoute : Leao a toujours été soutenu et toléré, tout le monde l'aime ; le problème se pose sur le terrain, car il y a beaucoup d'ailiers qui n'existaient même pas quand il a remporté ce titre de champion, et qui l'ont désormais dépassé: de Semenyo à Saka, en passant par Olise, Martinelli et bien d'autres. Il y en a au moins 30... ».