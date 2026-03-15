Adani après Lazio-Milan : « Leao ? Rien de nouveau. Il n'est pas à la hauteur. Ibra lui avait expliqué ce que signifie jouer au Milan, mais il ne l'a toujours pas compris. »

Adani poursuit son analyse en remontant quelques années en arrière : « À 21 ans, il a remporté le championnat avec Ibra et Giroud. Ils étaient là, ils le soutenaient ; et grâce à eux, il a compris ce que signifie jouer au Milan. Mais il faut le prouver chaque jour. Si Zlatan s'en va, il faut commencer à voler de ses propres ailes, mais aujourd'hui, il a 27 ans et n'a probablement pas encore compris comment il doit se comporter. J'ajoute : Leao a toujours été soutenu et toléré, tout le monde l'aime ; le problème se pose sur le terrain, car il y a beaucoup d'ailiers qui n'existaient même pas quand il a remporté ce titre de champion, et qui l'ont désormais dépassé: de Semenyo à Saka, en passant par Olise, Martinelli et bien d'autres. Il y en a au moins 30... ».