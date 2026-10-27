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Adani cronaca rai
Emanuele Tramacere
Traduit par

Adani : « Amorim est de très haut niveau et en rupture avec la proposition de jeu dépassée d’Allegri. Que l’AC Milan évite les erreurs de la Juventus »

Milan AC
Juventus FC
R. Amorim
M. Allegri
D. Adani

Malgré les grandes difficultés liées aux blessures, l’AC Milan réalise un championnat de tout premier plan : aucune défaite, 3 matches nuls et 5 victoires, avec seulement 4 points de retard sur l’Inter, leader du classement.

Le tout grâce au travail de Ruben Amorim qui, malgré ces résultats, reste sous forte pression de la part des supporters de l’AC Milan. Hier, Lele Adani est venu au secours de l’entraîneur portugais. Au micro de son émission Viva el Futbol, il a appelé à faire preuve de patience avec un entraîneur qu’il a qualifié de « très haut niveau ».

  • Le bon entraîneur après Allegri, « dépassé »

    « Je crois que cette équipe, qui reste encore difficile à cerner, a enfin trouvé l’entraîneur qu’il lui fallait pour rompre nettement avec le passé, marqué par une conception du football désormais obsolète et qui n’est plus adaptée à la modernité, comme celle d’Allegri. Il me semble qu’on s’est également exprimé clairement sur ce point, en disant beaucoup de bien des idées de jeu d’Amorim. »

  • Que les supporters soient patients.

    « Ce que j’aimerais continuer à voir, c’est une progression constante, et c’est l’objectif principal. Je demande toutefois aux supporters de faire preuve d’un peu de patience. Vous savez pourquoi ? Parce que la patience, la confiance et le temps, il faut aussi les mériter sur le terrain.

    J’ai entendu dire il y a quelques semaines que la confiance, ça se gagne ; et c’est singulier quand on pense qu’à l’inverse, quelqu’un a bénéficié d’un temps illimité... Ou plutôt, qu’il en bénéficie depuis sept ans déjà, tout en continuant à jouir de la confiance et d’investissements énormes, probablement sans avoir rien fait pour le mériter vraiment. »

  • À Milanello, personne n’a droit à du temps.

    « À l’inverse, on n’accorde rien à ceux qui arrivent à Milanello. Je pense au temps qui a manqué même à Fonseca, ou à Conceicao, qui avait remporté un trophée et disputé une autre finale avant d’être limogé, ou encore à Allegri, maintenu jusqu’à la dernière minute malgré son échec à se qualifier pour la Ligue des champions. »

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  • ÉVITER LES ERREURS DE LA JUVE

    « Je le dis : évitons de répéter les erreurs commises ces dernières années par la Juventus, où l’on changeait sans cesse sans parvenir à rien. Je demande aux supporters de l’AC Milan et aux propriétaires de faire preuve de patience avec Ruben Amorim, car sa conception du football, la culture du travail qu’il transmet et sa capacité à entrer dans la tête et le cœur des joueurs, ainsi qu’à cerner leurs qualités, sont d’un niveau exceptionnel. »

  • « Il faut avoir la force de progresser dans une idée de jeu dont il faut reconnaître la justesse. Ce n’est pas tant une question de système de jeu que d’implication : pensons à des choix comme celui d’aligner deux latéraux, en mettant notamment à profit les qualités offensives de Bartesaghi. Amorim cherche à tirer le maximum d’un effectif dans lequel on a beaucoup investi, y compris cet avant-centre qui, je le répète, est un très grand joueur et dont nous attendons qu’il le démontre à nouveau bientôt sur le terrain. »

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