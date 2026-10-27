Malgré les grandes difficultés liées aux blessures, l’AC Milan réalise un championnat de tout premier plan : aucune défaite, 3 matches nuls et 5 victoires, avec seulement 4 points de retard sur l’Inter, leader du classement.

Le tout grâce au travail de Ruben Amorim qui, malgré ces résultats, reste sous forte pression de la part des supporters de l’AC Milan. Hier, Lele Adani est venu au secours de l’entraîneur portugais. Au micro de son émission Viva el Futbol, il a appelé à faire preuve de patience avec un entraîneur qu’il a qualifié de « très haut niveau ».