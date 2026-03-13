Adama Traoré en NFL ? La star de West Ham se voit comparée à « un mini-bodybuilder », tandis que l'entraîneur adjoint explique pourquoi l'ailier n'a pas le droit de faire de musculation

Jemez, qui occupe actuellement le poste d'adjoint de Nuno Espírito Santo à West Ham, a livré une description saisissante du physique atypique de l'Espagnol, soulignant qu'il se démarque même dans un championnat où les athlètes de haut niveau abondent. « Il a un physique qui n'est pas celui d'un footballeur classique. Il ressemble davantage à un joueur de la NFL ; on dirait un culturiste en miniature », a déclaré Jemez à Cadena SER. Tout en reconnaissant la puissance brute de l'ailier, Jemez a souligné l'importance des qualités techniques par rapport à la force brute : « Les capacités physiques sont importantes, mais ce qui compte, c'est le ballon. Donnez-moi des joueurs qui savent jouer au football. Même lorsque les capacités physiques deviennent importantes, il faut quand même être bon balle au pied. Je pense que les joueurs doivent jouer au football, et tout le reste n'est qu'un bonus. »