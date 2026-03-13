Getty Images Sport
Adama Traoré en NFL ? La star de West Ham se voit comparée à « un mini-bodybuilder », tandis que l'entraîneur adjoint explique pourquoi l'ailier n'a pas le droit de faire de musculation
Un joueur de Premier League au physique d'une star de la NFL
L'évolution physique de Traoré fait depuis longtemps l'objet de discussions dans le monde du football européen, mais son récent transfert à West Ham a relancé le débat. Alors que la plupart des athlètes de haut niveau ont recours à la musculation pour développer la puissance nécessaire au championnat anglais de première division, l'hypertrophie naturelle de Traoré est si marquée que tout entraînement supplémentaire en salle est considéré comme un frein. Cela a conduit à une « interdiction officielle de musculation » visant à préserver l'agilité de l'ailier et à garantir que son importante masse musculaire ne compromette pas son accélération record et sa vitesse de pointe.
Jemez parle des « culturistes miniatures »
Jemez, qui occupe actuellement le poste d'adjoint de Nuno Espírito Santo à West Ham, a livré une description saisissante du physique atypique de l'Espagnol, soulignant qu'il se démarque même dans un championnat où les athlètes de haut niveau abondent. « Il a un physique qui n'est pas celui d'un footballeur classique. Il ressemble davantage à un joueur de la NFL ; on dirait un culturiste en miniature », a déclaré Jemez à Cadena SER. Tout en reconnaissant la puissance brute de l'ailier, Jemez a souligné l'importance des qualités techniques par rapport à la force brute : « Les capacités physiques sont importantes, mais ce qui compte, c'est le ballon. Donnez-moi des joueurs qui savent jouer au football. Même lorsque les capacités physiques deviennent importantes, il faut quand même être bon balle au pied. Je pense que les joueurs doivent jouer au football, et tout le reste n'est qu'un bonus. »
L'application par Nuno de la politique « sans salle de sport »
Les protocoles stricts mis en place par Nuno Espírito Santo, l'entraîneur de West Ham, viennent étayer les observations techniques de Jemez. Ayant déjà entraîné Traoré à Wolverhampton, Nuno sait pertinemment que la constitution physique de ce joueur de 30 ans défie les principes habituels de la science du sport. « C'est incroyable ; c'est génétique », a expliqué Nuno en confirmant l'interdiction. « Je lui ai déjà dit qu'il ne pouvait pas y aller [à la salle de sport]. C'est quelque chose qu'il doit comprendre : il soulève déjà trop de poids. Il a suffisamment de masse. Il fera du travail préventif à la salle, mais il ne soulèvera pas de charges lourdes. »
Trouver le juste équilibre entre puissance et rendement
Traoré doit adapter ses qualités physiques exceptionnelles au système tactique de Nuno pour s'imposer comme titulaire régulier. Malgré sa réputation de « bête de course », l'ailier a surtout joué en tant que remplaçant de luxe, peinant à supplanter Jarrod Bowen et Crysencio Summerville dans le onze de départ. Traoré doit prouver que son régime « sans poids » l'a préparé au calendrier chargé de West Ham, qui s'apprête à affronter Manchester City et Aston Villa en Premier League avant la trêve internationale.
