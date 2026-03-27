Adam Wharton ou Elliot Anderson ? Une légende de Manchester United indique quel milieu de terrain « s'intégrera mieux » aux côtés de Kobbie Mainoo, alors que les Red Devils lorgnent sur des stars de Crystal Palace et de Nottingham Forest

Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a expliqué pourquoi il penchait en faveur de la star de Crystal Palace lorsqu’il comparait les deux cibles, invoquant la nécessité d’un jeu audacieux et d’une expérience de la Premier League pour compléter Mainoo.

« J'apprécie vraiment Adam Wharton, je le préfère à Elliot Anderson, mais ce sont tous les deux d'excellents joueurs. L'un ou l'autre serait parfait. Si l'on regarde l'histoire de Man United, le club a toujours recruté les meilleurs jeunes joueurs du championnat, comme Keane et Carrick. Ce sont de jeunes milieux de terrain capables de se déplacer sur tout le terrain, de faire des passes et de recevoir le ballon dans des espaces restreints.

« Je choisirais probablement Wharton plutôt qu’Elliot Anderson. Je pense qu’il s’accorderait mieux avec Kobbie Mainoo. Kobbie joue un peu plus en avant, un rôle qui lui convient mieux qu’un poste plus en retrait.

« J’en ai marre que United recrute des joueurs qui ne sont pas habitués à la Premier League. Un excellent exemple est [Juan Sebastian] Veron. C’était une superstar de classe mondiale, il avait un talent incroyable – et je dis bien incroyable –, mais il n’arrivait tout simplement pas à suivre le rythme de la Premier League.

« Wharton et Anderson ont prouvé qu’ils pouvaient jouer dans ce championnat. Tous deux sont capables de marquer des buts, tous deux sont à l’aise avec le ballon, vraiment doués pour le réceptionner dans des espaces restreints.

« Si vous voulez jouer pour Man United, vous devez être capable de faire ça, car ça peut être très, très intense quand vous jouez à l’extérieur et que le match est serré. Vous devez être capable de recevoir le ballon dans des espaces restreints et faire preuve de courage. »