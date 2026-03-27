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Adam Wharton ou Elliot Anderson ? Une légende de Manchester United indique quel milieu de terrain « s'intégrera mieux » aux côtés de Kobbie Mainoo, alors que les Red Devils lorgnent sur des stars de Crystal Palace et de Nottingham Forest
À la recherche d'un joueur de haut niveau issu de la Premier League
Alors que Manchester United se prépare à un important remaniement estival, l’accent est désormais mis sur le recrutement de talents nationaux ayant fait leurs preuves au plus haut niveau. Le club scrute le marché à la recherche d’un successeur à long terme pour Casemiro, après l’annonce par le vétéran brésilien de son départ d’Old Trafford à la fin de la saison. Malgré un regain de forme récent, le départ de ce pilier du milieu de terrain laisse un vide que United compte combler en revenant à un modèle de recrutement historique. En ciblant des étoiles montantes comme Wharton et Anderson, le club espère reproduire les recrutements réussis de Roy Keane et Michael Carrick, garantissant ainsi à la fois la continuité tactique et l’intensité physique requise pour le football européen.
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Le verdict concernant la compagne de Mainoo
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a expliqué pourquoi il penchait en faveur de la star de Crystal Palace lorsqu’il comparait les deux cibles, invoquant la nécessité d’un jeu audacieux et d’une expérience de la Premier League pour compléter Mainoo.
« J'apprécie vraiment Adam Wharton, je le préfère à Elliot Anderson, mais ce sont tous les deux d'excellents joueurs. L'un ou l'autre serait parfait. Si l'on regarde l'histoire de Man United, le club a toujours recruté les meilleurs jeunes joueurs du championnat, comme Keane et Carrick. Ce sont de jeunes milieux de terrain capables de se déplacer sur tout le terrain, de faire des passes et de recevoir le ballon dans des espaces restreints.
« Je choisirais probablement Wharton plutôt qu’Elliot Anderson. Je pense qu’il s’accorderait mieux avec Kobbie Mainoo. Kobbie joue un peu plus en avant, un rôle qui lui convient mieux qu’un poste plus en retrait.
« J’en ai marre que United recrute des joueurs qui ne sont pas habitués à la Premier League. Un excellent exemple est [Juan Sebastian] Veron. C’était une superstar de classe mondiale, il avait un talent incroyable – et je dis bien incroyable –, mais il n’arrivait tout simplement pas à suivre le rythme de la Premier League.
« Wharton et Anderson ont prouvé qu’ils pouvaient jouer dans ce championnat. Tous deux sont capables de marquer des buts, tous deux sont à l’aise avec le ballon, vraiment doués pour le réceptionner dans des espaces restreints.
« Si vous voulez jouer pour Man United, vous devez être capable de faire ça, car ça peut être très, très intense quand vous jouez à l’extérieur et que le match est serré. Vous devez être capable de recevoir le ballon dans des espaces restreints et faire preuve de courage. »
En route vers la Ligue des champions
Butt a averti que l'effectif actuel de Manchester United n'était pas assez fourni pour faire face au calendrier exténuant des compétitions européennes de haut niveau, laissant entendre que le fait de s'appuyer sur des stars vieillissantes et des adolescents en défense centrale pourrait causer leur perte.
« S'ils se qualifient pour la Ligue des champions, ils vont devoir recruter quelques joueurs pour disputer davantage de matchs avec plus d'intensité », a ajouté Butt. « On ne veut pas y aller juste pour la forme. United occupe une place prépondérante dans l'histoire de la Ligue des champions. Ils doivent donc s'y engager et faire bonne figure.
« Nous avons parlé de Wharton ou d’Anderson, mais je pense aussi qu’ils auraient besoin d’un autre milieu de terrain pour assurer la relève en Ligue des champions avec tous ces matchs.
« Il faut absolument un défenseur central, voire deux, car [Harry] Maguire ne rajeunit pas. Même s’il défend très bien la surface – et il a encore bien joué depuis l’arrivée de Michael –, je pense que lorsqu’il enchaînera les matchs en Ligue des champions face à des adversaires différents, où tout le monde ne reste pas en retrait, on ne pourra pas se contenter de rester en défense.
« Nous avons donc besoin de quelqu’un pour remplacer Harry ou jouer à ses côtés et lui permettre de se reposer, et [Lisandro] Martinez est toujours blessé. [Ayden] Heaven et [Lenny] Yoro sont encore de très jeunes joueurs. C’est beaucoup demander à un défenseur central de les faire jouer à un haut niveau à chaque match. »
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Un été décisif de transition
Manchester United aborde une période décisive où les recrutements devront s'aligner sur l'évolution tactique de Carrick, surtout si l'entraîneur par intérim se voit confier le poste de manière définitive cet été. Le véritable défi pour la direction sera de savoir si elle suivra les conseils de Butt en privilégiant des stars « prêtes pour la Premier League » et un défenseur central expérimenté plutôt que des recrues étrangères coûteuses et inexpérimentées, avant que leur valeur ne monte en flèche.