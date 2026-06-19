Achraf Hakimi sera jugé pour viol en France ; selon son avocat, la star du PSG « attend avec impatience » son procès

La représentante légale de la partie civile s’est félicitée de la décision de la cour d’appel, qu’elle a qualifiée d’étape logique vers la justice et d’un réconfort pour les victimes dans le milieu du sport de haut niveau.

Rachel-Flore Pardo, l’avocate de la partie civile, a déclaré : « La chambre d’instruction a estimé qu’il existait des preuves suffisantes contre Achraf Hakimi pour l’accusation de viol. Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments de preuve du dossier et va dans le sens des avis du procureur, du juge d’instruction et de l’avocat général de la cour d’appel.

Cette décision apporte à ma cliente un soulagement et de l’espoir… L’espoir que ce procès aide d’autres femmes et contribue à ébranler davantage la forteresse du déni et de l’impunité qui entoure les violences sexuelles, même au sein du monde du football masculin. »