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Achraf Hakimi sera jugé pour viol en France ; selon son avocat, la star du PSG « attend avec impatience » son procès
Le tribunal estime qu’il existe des preuves suffisantes
L’affaire commence en février 2023, lorsqu’une jeune femme déclare avoir été agressée sexuellement au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. Après une instruction judiciaire de trois ans, le parquet a requis l’ouverture d’un procès, avant que la cour d’appel ne confirme définitivement le renvoi en jugement. Les autorités judiciaires des Hauts-de-Seine estiment désormais que les éléments recueillis contre le joueur de 27 ans sont suffisants pour procéder directement à un procès pénal.
- AFP
L’avocat du plaignant exprime son soulagement
La représentante légale de la partie civile s’est félicitée de la décision de la cour d’appel, qu’elle a qualifiée d’étape logique vers la justice et d’un réconfort pour les victimes dans le milieu du sport de haut niveau.
Rachel-Flore Pardo, l’avocate de la partie civile, a déclaré : « La chambre d’instruction a estimé qu’il existait des preuves suffisantes contre Achraf Hakimi pour l’accusation de viol. Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments de preuve du dossier et va dans le sens des avis du procureur, du juge d’instruction et de l’avocat général de la cour d’appel.
Cette décision apporte à ma cliente un soulagement et de l’espoir… L’espoir que ce procès aide d’autres femmes et contribue à ébranler davantage la forteresse du déni et de l’impunité qui entoure les violences sexuelles, même au sein du monde du football masculin. »
La défense a contesté avec fermeté cette accusation infondée.
L'équipe d'avocats d'Achraf Hakimi a adopté une position diamétralement opposée, critiquant vivement la décision de poursuivre la procédure tout en affirmant que l'enquête avait négligé des éléments à décharge essentiels.
L’avocat du défenseur marocain a déclaré : « La multitude d’éléments à décharge révélés par l’enquête et l’instruction judiciaire aurait, dans n’importe quelle autre affaire, conduit à un non-lieu. M. Achraf Hakimi attend désormais avec impatience son procès afin de pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur les fausses accusations portées contre lui. »
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Le capitaine du Maroc pourrait se laisser déconcentrer.
Cette évolution judiciaire intervient à un moment particulièrement délicat pour le défenseur, qui porte actuellement le brassard de capitaine du Maroc à la Coupe du monde 2026. Hakimi devra mener son équipe nationale lors d’un match crucial de la deuxième phase de groupes contre l’Écosse, vendredi soir, malgré les graves perturbations extérieures liées à la procédure pénale qui l’attend.
Son club, le Paris Saint-Germain, surveillera de près l’évolution de ce dossier alors que la préparation de la nouvelle saison approche, une date définitive pour le procès en France devant être fixée prochainement.