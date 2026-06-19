L’affaire remonte à février 2023, lorsque une jeune femme déclare avoir subi une agression sexuelle au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. Après une instruction de trois ans, le parquet a requis l’ouverture d’un procès, avant que la cour d’appel ne confirme définitivement le renvoi en jugement. Les autorités judiciaires des Hauts-de-Seine estiment désormais que les éléments recueillis contre le footballeur de 27 ans sont suffisants pour procéder à un procès pénal.

Hakimi a réagi sur les réseaux sociaux pour livrer sa version des faits : « Le tribunal m’a regardé dans les yeux et m’a dit : “Si vous n’étiez pas célèbre, il n’y aurait jamais eu d’affaire.” J’ai choisi de garder le silence pendant des années. Je pensais qu’en conservant ma dignité, en faisant preuve de patience et en faisant confiance à la justice, les bonnes décisions seraient prises. »