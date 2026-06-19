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Achraf Hakimi sera jugé pour viol en France ; la star du PSG déclare qu'il « attend avec impatience » son procès
Le tribunal estime qu’il existe des preuves suffisantes
L’affaire remonte à février 2023, lorsque une jeune femme déclare avoir subi une agression sexuelle au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. Après une instruction de trois ans, le parquet a requis l’ouverture d’un procès, avant que la cour d’appel ne confirme définitivement le renvoi en jugement. Les autorités judiciaires des Hauts-de-Seine estiment désormais que les éléments recueillis contre le footballeur de 27 ans sont suffisants pour procéder à un procès pénal.
Hakimi a réagi sur les réseaux sociaux pour livrer sa version des faits : « Le tribunal m’a regardé dans les yeux et m’a dit : “Si vous n’étiez pas célèbre, il n’y aurait jamais eu d’affaire.” J’ai choisi de garder le silence pendant des années. Je pensais qu’en conservant ma dignité, en faisant preuve de patience et en faisant confiance à la justice, les bonnes décisions seraient prises. »
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L’avocat du plaignant exprime son soulagement
La représentante légale de la partie civile s’est félicitée de la décision de la cour d’appel, qu’elle a qualifiée d’étape logique vers la justice et d’un réconfort pour les victimes dans le milieu du sport de haut niveau.
Rachel-Flore Pardo, l’avocate de la partie civile, a déclaré : « La chambre d’instruction a estimé qu’il existait des preuves suffisantes contre Achraf Hakimi pour l’accusation de viol. Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments de preuve du dossier et va dans le sens des avis du procureur, du juge d’instruction et de l’avocat général de la cour d’appel.
« Cette décision apporte à ma cliente un soulagement et de l’espoir… L’espoir que ce procès aide d’autres femmes et contribue à ébranler davantage la forteresse du déni et de l’impunité qui entoure les violences sexuelles, même au sein du monde du football masculin. »
La défense a contesté avec fermeté cette accusation infondée.
L'équipe d'avocats d'Achraf Hakimi a adopté une position diamétralement opposée, critiquant vivement la décision de poursuivre la procédure tout en affirmant que l'enquête avait négligé des éléments à décharge essentiels.
L’avocat du défenseur marocain a déclaré : « La multitude d’éléments à décharge révélés par l’enquête et l’instruction judiciaire aurait, dans n’importe quelle autre affaire, conduit à un non-lieu. M. Achraf Hakimi attend désormais avec impatience son procès afin de pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur les fausses accusations portées contre lui. »
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Le capitaine du Maroc pourrait se laisser déconcentrer.
Cette évolution judiciaire intervient à un moment particulièrement délicat pour le défenseur, qui porte actuellement le brassard de capitaine du Maroc à la Coupe du monde 2026. Hakimi devra mener son équipe nationale lors d’un match crucial de la deuxième phase de groupes face à l’Écosse vendredi soir, malgré les graves perturbations extérieures liées à la procédure pénale qui l’attend.
Son club, le Paris Saint-Germain, surveillera de près l’évolution de ce dossier alors que la préparation de la nouvelle saison approche, d’autant qu’une date définitive pour le procès en France pourrait être fixée prochainement.