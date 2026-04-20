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Achraf Hakimi conseille à Endrick de « se concentrer uniquement sur le football », tout en critiquant la célébration du but du joueur prêté par le Real Madrid lors de la victoire surprise de Lyon face au PSG
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Le titre se joue à nouveau
Endrick a été décisif lors de la victoire 2-1, ouvrant le score avant de servir une passe décisive pour doubler la mise. Ce succès a un impact majeur sur le classement de la Ligue 1 : Lens n’est plus qu’à un point du leader, le PSG, même si le club a disputé une rencontre de plus. La pression s’intensifie sur l’équipe de Luis Enrique, qui doit rapidement retrouver son niveau de forme pour éviter un effondrement en fin de saison.
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Hakimi critique la célébration d'Endrick
Cependant, ce n’est pas le but qui a agacé Hakimi, mais la petite danse d’une dizaine de secondes exécutée par Endrick, 19 ans, devant les supporters parisiens. On a vu l’international marocain aller à la rencontre de l’adolescent sur le terrain après cette célébration prolongée. Hakimi a expliqué pourquoi il avait ressenti le besoin d’intervenir auprès du jeune joueur pendant le match. « Pourquoi ai-je dit à Endrick de se calmer ? Ce genre de choses arrive pendant un match. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée et qu’il arrête de provoquer nos supporters », a expliqué Hakimi.
Concentrez-vous sur la rencontre, pas sur les supporters.
Hakimi a poussé l’analyse un peu plus loin, estimant qu’Endrick devrait se concentrer sur ses performances plutôt que de provoquer l’adversaire. L’ancien Madrilène a certes salué le talent évident du jeune Brésilien, mais il a estimé que cette célébration franchissait la limite du respect professionnel en plein match de Ligue 1. « Il devrait se concentrer sur le jeu, d’autant plus qu’il est talentueux. Mais quand il fait des choses sans rapport avec le football, ça m’énerve, surtout quand on est en train de perdre », a expliqué Hakimi.
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Le PSG vise un rebond face à Nantes
Le PSG n’aura guère le temps de panser ses blessures, puisqu’il doit rapidement se remettre en selle pour le match en retard face à Nantes, mercredi. Luis Enrique pourrait procéder à des rotations pour préserver ses joueurs après l’intense choc contre Lyon. Hakimi, pilier du onze de départ, devrait être ménagé afin de gérer au mieux la charge de travail des cadres en vue de la fin de saison. Une victoire est indispensable pour repasser avec quatre points d’avance en tête du classement et rassurer le public du Parc des Princes après un week-end à oublier.