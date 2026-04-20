Achraf Hakimi conseille à Endrick de « se concentrer uniquement sur le football », tout en critiquant la célébration du but du joueur prêté par le Real Madrid lors de la victoire surprise de Lyon face au PSG

Cependant, ce n’est pas le but qui a agacé Hakimi, mais la petite danse d’une dizaine de secondes exécutée par Endrick, 19 ans, devant les supporters parisiens. On a vu l’international marocain aller à la rencontre de l’adolescent sur le terrain après cette célébration prolongée. Hakimi a expliqué pourquoi il avait ressenti le besoin d’intervenir auprès du jeune joueur pendant le match. « Pourquoi ai-je dit à Endrick de se calmer ? Ce genre de choses arrive pendant un match. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée et qu’il arrête de provoquer nos supporters », a expliqué Hakimi.