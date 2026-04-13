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Achraf Hakimi clame son innocence alors que la star du PSG réagit au renvoi de son procès pour viol
Hakimi réagit à la décision du tribunal
Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a rompu le silence après la décision des autorités françaises de le renvoyer devant le tribunal. S'exprimant avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool, l'arrière latéral a été interrogé sur les récents développements judiciaires liés à une enquête ouverte début 2023.
Le Marocain, visiblement préparé à ces questions, est resté serein et a réitéré sa position. « Je sais que cette accusation est fausse. Je suis serein, je me concentre sur la suite, et pour le reste, je m'en remets à mes avocats et à la justice », a-t-il déclaré.
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Contexte des allégations
L’affaire commence en février 2023, lorsqu’une jeune femme se rend au commissariat de Nogent-sur-Marne pour affirmer avoir été victime d’une agression sexuelle au domicile du joueur, dans le quartier parisien de Boulogne-Billancourt. Bien qu’elle ne dépose pas immédiatement plainte, le parquet ouvre une enquête au vu de la gravité des faits allégués.
Après trois ans d’instruction, le parquet de Nanterre et l’équipe juridique du joueur ont confirmé que l’international marocain sera jugé pour ces faits. Le procès a été officiellement requis par le parquet en août 2025, avant un renvoi définitif devant le tribunal correctionnel plus tôt cette année.
L’équipe de défense souligne l’absence d’éléments de preuve
L'équipe juridique du défenseur, emmenée par l'avocate Fanny Colin, a toujours affirmé que l'affaire manquait de preuves objectives. Selon la défense, les accusations reposent exclusivement sur un témoignage non corroboré par des éléments médico-légaux. Les représentants du joueur soulignent notamment que la plaignante aurait refusé des examens médicaux et des tests ADN qui auraient pu faire la lumière sur les faits allégués. Hakimi a déclaré s’être mis à la disposition des autorités, fournissant son ADN et son témoignage. Pendant les années d’enquête, le PSG a maintenu son soutien au latéral, qui est resté un titulaire régulier dans le onze de départ.
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Conséquences sur le PSG et la vie privée
Pour Hakimi, cette bataille judiciaire constitue un fardeau, en parallèle de sa carrière très médiatisée au Parc des Princes. Malgré l’échéance judiciaire qui se rapproche, le latéral droit demeure un maillon essentiel de l’effectif de Luis Enrique. Arrivé chez les champions de France en 2021, il a constamment affiché un niveau de performance élevé ; pourtant, cette affaire projette une ombre sur son passage en Ligue 1. Pour l’heure, le joueur assure maintenir son focus sur le terrain, tandis que son équipe juridique prépare les procédures à venir.