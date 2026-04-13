Achraf Hakimi clame son innocence alors que la star du PSG réagit au renvoi de son procès pour viol

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a rompu le silence après la décision des autorités françaises de le renvoyer devant le tribunal. S'exprimant avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool, l'arrière latéral a été interrogé sur les récents développements judiciaires liés à une enquête ouverte début 2023.

Le Marocain, visiblement préparé à ces questions, est resté serein et a réitéré sa position. « Je sais que cette accusation est fausse. Je suis serein, je me concentre sur la suite, et pour le reste, je m'en remets à mes avocats et à la justice », a-t-il déclaré.