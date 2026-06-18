Analysant la séquence vidéo, l’expert de 43 ans a d’abord constaté que son compatriote Micky van der Veen, ancien défenseur de Wolfsburg, avait « complètement perdu de vue » son adversaire.

Et d’ajouter : « Regardez, il est complètement démarqué, van der Veen est introuvable. Ils (les Japonais ; note de la rédaction) se ressemblent tous, bien sûr, c’est peut-être ce qu’il a pensé. »

Conscient de la portée de ses propos, l’ancien international les a aussitôt qualifiés de « blague », précisant : « Je n’ose même pas dire quoi que ce soit. » Malgré cette tentative de recul, de nombreux internautes l’ont accusé de racisme flagrant. « Il est profondément décevant d’entendre d’anciens joueurs répandre des stéréotypes racistes sur l’équipe japonaise, puis en rajouter en essayant de justifier ces propos en les qualifiant de plaisanterie », a déclaré l’organisation de lutte contre la discrimination « Kick It Out ».