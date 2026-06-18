Le joueur, qui compte 109 sélections avec les Oranjes, a été consultant pour la chaîne NOS lors du match d’ouverture de la Coupe du monde des Pays-Bas contre le Japon (2-2).
Traduit par
Accusé de racisme, l’ex-star de la Bundesliga Rafael van der Vaart présente ses excuses pour ses propos sur le Japon à la télévision
Analysant la séquence vidéo, l’expert de 43 ans a d’abord constaté que son compatriote Micky van der Veen, ancien défenseur de Wolfsburg, avait « complètement perdu de vue » son adversaire.
Et d’ajouter : « Regardez, il est complètement démarqué, van der Veen est introuvable. Ils (les Japonais ; note de la rédaction) se ressemblent tous, bien sûr, c’est peut-être ce qu’il a pensé. »
Conscient de la portée de ses propos, l’ancien international les a aussitôt qualifiés de « blague », précisant : « Je n’ose même pas dire quoi que ce soit. » Malgré cette tentative de recul, de nombreux internautes l’ont accusé de racisme flagrant. « Il est profondément décevant d’entendre d’anciens joueurs répandre des stéréotypes racistes sur l’équipe japonaise, puis en rajouter en essayant de justifier ces propos en les qualifiant de plaisanterie », a déclaré l’organisation de lutte contre la discrimination « Kick It Out ».
Van der Vaart présente ses excuses : « Je le regrette profondément. »
Selon The Athletic, l’agent de Rafael van der Vaart a diffusé un communiqué où l’ancien international néerlandais affirme n’avoir « jamais eu l’intention d’offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit ». À 43 ans, il affirme rejeter « le racisme sous toutes ses formes » et déclare avoir « du respect pour les personnes de toutes origines et de tous horizons ». Il reconnaît néanmoins « que certains puissent avoir été blessés par ses propos ».
L’ancien milieu de terrain a également présenté des excuses personnelles : « Je comprends que certaines personnes aient trouvé mes propos blessants. Je le regrette profondément. Si j’ai déçu des gens, je leur présente mes excuses. »
Lors du match Pays-Bas – Japon, l’ancien milieu de terrain s’était illustré par des propos controversés sur les « Samouraïs bleus », puis en comparant le défenseur central de l’Elftal Virgil van Dijk à un Boeing 747.