Tout a commencé par un message publié par l'Union Berlin, dans lequel les « Eisernen » ont légèrement taquiné le RB Leipzig à propos de leur match à l'extérieur contre Leipzig vendredi soir (20h30) : « Ce n'est pas la faute de Leipzig en soi – c'est une ville sympa... », ont écrit les Berlinois.
Traduit par
Accusations de sexisme contre le RB Leipzig : une publication sur les réseaux sociaux concernant l'entraîneuse de l'Union, Marie-Louise Eta, déclenche une vague de critiques
La réponse de Leipzig ne s’est pas fait attendre. Le club saxon a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos d’Eta : l’une aux côtés de l’ancien entraîneur du RBL Marco Rose, une autre avec l’ex-milieu Emil Forsberg et une dernière en compagnie de la star de Liverpool Dominik Szoboszlai. En légende, le club a ajouté : « Votre entraîneuse en chef n’a pas seulement trouvé la ville très jolie… »
Ce message, censé être humoristique, a toutefois suscité l’ire d’une partie des supporters. Dans les commentaires, le club a été accusé à plusieurs reprises de manque de respect et de sexisme.
« Le sexisme n’a absolument pas sa place au RB Leipzig. Nous nous réjouissons beaucoup du retour de Marie-Louise Eta, qui a effectué un stage au club en 2022 et a ensuite documenté son passage dans un collage de photos sur les réseaux sociaux », ont répondu les « Taureaux ».
Eta succède à Steffen Baumgart à la tête de l'Union Berlin.
Eta avait elle-même partagé cette série de photos en 2023 ; Leipzig a donc simplement voulu rappeler les « bons moments passés ensemble à Leipzig ». Le club a par ailleurs souligné que plusieurs postes de direction au sein du club étaient déjà occupés par des femmes.
Nommée il y a seulement une semaine et demie, à la suite du licenciement de Steffen Baumgart, elle est la première entraîneuse de l’histoire de la Bundesliga et, après Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt), la deuxième femme à diriger une équipe masculine professionnelle en Allemagne.
Son contrat, pour l’instant, court seulement jusqu’à la fin de la saison ; les dirigeants berlinois décideront ensuite de la suite à donner, sans exclure la possibilité qu’Eta conserve son poste.