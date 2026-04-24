Accusations de sexisme contre le RB Leipzig : une publication sur les réseaux sociaux concernant l'entraîneuse de l'Union, Marie-Louise Eta, déclenche une vague de critiques

La réponse de Leipzig ne s’est pas fait attendre. Le club saxon a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos d’Eta : l’une aux côtés de l’ancien entraîneur du RBL Marco Rose, une autre avec l’ex-milieu Emil Forsberg et une dernière en compagnie de la star de Liverpool Dominik Szoboszlai. En légende, le club a ajouté : « Votre entraîneuse en chef n’a pas seulement trouvé la ville très jolie… »

Ce message, censé être humoristique, a toutefois suscité l’ire d’une partie des supporters. Dans les commentaires, le club a été accusé à plusieurs reprises de manque de respect et de sexisme.

« Le sexisme n’a absolument pas sa place au RB Leipzig. Nous nous réjouissons beaucoup du retour de Marie-Louise Eta, qui a effectué un stage au club en 2022 et a ensuite documenté son passage dans un collage de photos sur les réseaux sociaux », ont répondu les « Taureaux ».



