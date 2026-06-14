Selon le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, le joueur de 27 ans sera la recrue phare du nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, qui succédera à Álvaro Arbeloa sur le banc des Merengues la saison prochaine.

« Cucurella quitte Chelsea et rejoint Madrid après la Coupe du monde », a-t-il posté. Actuellement, le joueur participe à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l’Espagne. Le champion d’Europe en titre débutera le tournoi lundi (18 h) contre le Cap-Vert, avec le gaucher dans ses rangs.