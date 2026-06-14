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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

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Accord verbal : le Real Madrid s’apprêterait à rapatrier un international espagnol évoluant actuellement en Premier League

LaLiga
Real Madrid
M. Cucurella
Chelsea
Premier League

Selon les dernières informations, le Real Madrid aurait trouvé un accord verbal avec le latéral gauche de Chelsea, Marc Cucurella, et pourrait officialiser son recrutement sous peu.

Selon le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, le joueur de 27 ans sera la recrue phare du nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, qui succédera à Álvaro Arbeloa sur le banc des Merengues la saison prochaine. 

« Cucurella quitte Chelsea et rejoint Madrid après la Coupe du monde », a-t-il posté. Actuellement, le joueur participe à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l’Espagne. Le champion d’Europe en titre débutera le tournoi lundi (18 h) contre le Cap-Vert, avec le gaucher dans ses rangs. 

  • L’été dernier, le Real Madrid a recruté l’arrière gauche Álvaro Carreras en provenance du Benfica pour 50 millions d’euros. Déjà en possession de Ferland Mendy, les Blancos disposent ainsi de deux spécialistes pour le poste. Carreras a d’abord pris l’avantage sur le Français, notamment en raison de blessures de ce dernier. Pourtant, à l’entrée des rencontres cruciales, Arbeloa a surpris en rappelant Mendy dans le onze, notamment lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Bayern Munich. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella évolue sous les couleurs de Chelsea depuis quatre ans.

    Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2029, Cucurella ne devrait pas changer d’air à moindre coût. Sa valeur marchande s’établit actuellement à 55 millions d’euros. Formé à l’Espanyol Barcelone puis au FC Barcelone, il a rejoint Getafe en 2020 pour un peu moins de douze millions d’euros. Un an plus tard, il a rejoint Brighton en Angleterre pour 18 millions d'euros, avant d'être cédé aux Blues un an plus tard pour 65 millions d'euros. 

    International, il compte 24 sélections et a contribué au sacre européen de la Roja en 2024. Les observateurs se souviennent notamment de sa main non sanctionnée en quart de finale contre l’Allemagne, épisode qui vaut encore au défenseur d’être hué par les supporters allemands. 

  • Les statistiques de Marc Cucurella pour la saison 2025/26 :

    Jeux : 50
    Minutes jouées : 3 871
    Buts : 1
    Passes décisives : 4