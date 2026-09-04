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Accord tombé à l’eau ! Pourquoi le transfert surprise estival du défenseur de l’Athletic Club Aymeric Laporte à Barcelone a capoté malgré l’espoir de 15 M€
Le transfert avorté de Laporte
Barcelone aurait donné la priorité au recrutement d’un défenseur central gaucher capable d’occuper le rôle tactique spécifique autrefois tenu par Inigo Martinez, parti l’été dernier, et Laporte est apparu comme leur cible principale.
Selon The Athletic, l’international espagnol était intéressé par un transfert au Camp Nou, et le Barça pensait d’abord pouvoir lever une clause libératoire abordable, qui, selon certaines informations, aurait été communiquée par l’entourage du défenseur à un montant légèrement inférieur à 15 millions d’euros.
Cependant, les exigences financières de l’Athletic Club se sont révélées nettement plus élevées que prévu. Barcelone a jugé le prix demandé exorbitant et s’est immédiatement retiré des négociations, si bien que le transfert n’a jamais atteint un stade avancé.
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Des exploits à la Coupe du monde suscitent l’intérêt
L’intérêt du FC Barcelone découlait directement des performances exceptionnelles de Laporte lors de la Coupe du monde 2026. Le directeur sportif Deco a suivi de près le joueur de 32 ans en direct, alors que l’Espagne n’a encaissé qu’un seul but avant de soulever le trophée.
L’ancien joueur de Manchester City a formé une redoutable charnière avec le jeune Barcelonais Pau Cubarsi pendant le tournoi international. Cette relation a convaincu la direction catalane que le défenseur au palmarès riche, fort de six titres de Premier League, d’une Ligue des champions et de deux trophées internationaux majeurs, pouvait s’intégrer sans difficulté à leur arrière-garde et lui apporter une solidité immédiate.
Deco a entamé des discussions préliminaires avec les représentants de Laporte lors de la tournée de présaison du FC Barcelone aux États-Unis. Si les deux parties sont convenues de reprendre un contact formel après la Coupe du monde, la réalité du prix fixé par l’Athletic Club a rapidement mis un terme à toute avancée dans les discussions.
Les tensions basques persistent
L’échec de la piste Laporte met en lumière les frictions persistantes entre le Barça et l’Athletic Club. Les relations entre les deux institutions espagnoles restent très tendues après la longue poursuite publique de Nico Williams par le Barça, finalement infructueuse.
Par conséquent, la direction blaugrana n’avait aucune envie de s’engager dans un nouveau feuilleton de transfert à rallonge. Une fois le prix demandé, jugé gonflé, fixé, le FC Barcelone s’est totalement retiré, sachant parfaitement que Laporte est encore sous contrat à Bilbao jusqu’en juin 2028 après son retour à 10 millions d’euros en provenance d’Al-Nassr l’an dernier.
Le club catalan a étudié d’autres options défensives, dont une piste menant à Ruud Nijstad, du FC Twente, mais n’est pas non plus parvenu à un accord. Au final, le FC Barcelone a bouclé le mercato estival sans recruter le défenseur central gaucher qu’il désirait désespérément.
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Naviguer dans le calendrier automnal
Le FC Barcelone doit désormais négocier un automne au calendrier éprouvant sans le renfort défensif souhaité. En s'appuyant fortement sur Cubarsi et sur ses options déjà présentes en défense centrale, le staff technique exigera une régularité immédiate afin de maintenir ses ambitions nationales et européennes à mesure que la phase de groupes de la Ligue des champions s'intensifie.
Malgré l'échec du dossier Laporte, les dirigeants restent satisfaits de l'ensemble de leur mercato estival. Le club pourrait relancer sa recherche d'un défenseur axial gauche lorsque le mercato de janvier ouvrira.
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