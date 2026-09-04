Barcelone aurait donné la priorité au recrutement d’un défenseur central gaucher capable d’occuper le rôle tactique spécifique autrefois tenu par Inigo Martinez, parti l’été dernier, et Laporte est apparu comme leur cible principale.

Selon The Athletic, l’international espagnol était intéressé par un transfert au Camp Nou, et le Barça pensait d’abord pouvoir lever une clause libératoire abordable, qui, selon certaines informations, aurait été communiquée par l’entourage du défenseur à un montant légèrement inférieur à 15 millions d’euros.

Cependant, les exigences financières de l’Athletic Club se sont révélées nettement plus élevées que prévu. Barcelone a jugé le prix demandé exorbitant et s’est immédiatement retiré des négociations, si bien que le transfert n’a jamais atteint un stade avancé.



