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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Accord entre Manchester City et Chelsea : Enzo Fernandez rejoint Maresca

E. Fernandez
Mercato
Manchester City
Chelsea

Accord conclu entre les Citizens et les Blues pour le milieu de terrain argentin

Enzo Fernandez va devenir un nouveau joueur de Manchester City. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, ces dernières minutes, un accord a été trouvé entre les parties pour le transfert du milieu de terrain argentin, ancien champion du monde, des Blues vers l’équipe d’Enzo Maresca. L’entraîneur de Manchester City a fortement poussé pour retrouver Enzo Fernandez à sa disposition, après l’expérience à Chelsea.


Ce matin ont eu lieu les dernières heures d’intenses négociations entre Manchester City et Chelsea pour Enzo Fernández. C’est ce qu’écrit Matteo Moretto sur X. Le milieu de terrain argentin avait déjà donné son feu vert au transfert et trouvé depuis longtemps un accord avec Manchester City. Concernant les chiffres, il est question de 135 millions d’euros.

  • Né en 2001, Enzo Fernández joue sous le maillot de Chelsea depuis janvier 2023, avec un bilan de 169 apparitions et 31 buts, ainsi que les victoires en Coupe du monde des clubs et en Conference League. Les Blues l’avaient recruté à Benfica pour 121 millions. Avec la sélection argentine, le joueur né en 2001 a remporté la Coupe du monde 2022 et perdu la finale en 2026.

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