Accord entre Manchester City et Chelsea : Enzo Fernandez rejoint Maresca

Enzo Fernandez va devenir un nouveau joueur de Manchester City. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, ces dernières minutes, un accord a été trouvé entre les parties pour le transfert du milieu de terrain argentin, ancien champion du monde, des Blues vers l’équipe d’Enzo Maresca. L’entraîneur de Manchester City a fortement poussé pour retrouver Enzo Fernandez à sa disposition, après l’expérience à Chelsea.





Ce matin ont eu lieu les dernières heures d’intenses négociations entre Manchester City et Chelsea pour Enzo Fernández. C’est ce qu’écrit Matteo Moretto sur X. Le milieu de terrain argentin avait déjà donné son feu vert au transfert et trouvé depuis longtemps un accord avec Manchester City. Concernant les chiffres, il est question de 135 millions d’euros.