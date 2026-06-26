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Grafica nuova CM Nico Paz Como 2.1Calciomercato/Getty Images

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Accord entre le FC Côme et le Real Madrid : Nico Paz est transféré, mais une clause de rachat est maintenue

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Mercato
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N. Paz

Nouveau accord entre les Lariani et les Blancos concernant le milieu offensif

Les autres prétendants peuvent oublier : d'après Fabrizio Romano,le Como a accéléré et trouvé un accord pour racheter Nico Paz au Real Madrid pour 60 millions d'euros, même si les Merengues ont négocié une nouvelle clause de rachat sur le jeune Argentin.

  • LA DÉMARCHE DU REAL

    Le Real Madrid a activé ces derniers jours la clause de rachat inscrite dans le contrat de Nico Paz. Le Como dispose donc d’un droit de préemption jusqu’à la fin du mois pour le racheter 60 millions d’euros, tandis que le club merengue l’évalue à 70 millions pour les autres formations intéressées.

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  • L'accord avec Como

    Parmi les clubs intéressés figurait l'Inter, mais les Nerazzurri n'ont pas eu le temps de réagir : le Como a déboursé 60 millions d'euros, tandis que le Real Madrid a porté le montant de l'option d'achat à 80 millions d'euros. Nico Paz disputera donc la Ligue des champions au bord du lac.