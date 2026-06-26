Les autres prétendants peuvent oublier : d'après Fabrizio Romano,le Como a accéléré et trouvé un accord pour racheter Nico Paz au Real Madrid contre 60 millions d'euros, même si les Merengues ont négocié une nouvelle clause de rachat sur le jeune Argentin.
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Accord entre le FC Côme et le Real Madrid : Nico Paz est transféré, mais une clause de rachat est maintenue en faveur du club espagnol
LA DÉMARCHE DU REAL
Le Real Madrid a activé ces derniers jours la clause de rachat inscrite dans le contrat de Nico Paz, accordant au Como un droit de préemption jusqu’à la fin du mois pour le racheter 60 millions d’euros, tandis que le joueur est estimé à 70 millions pour les autres clubs intéressés.
L'accord avec Como
Parmi les clubs intéressés, on retrouvait l'Inter. Cependant, les Nerazzurri n'auront pas le temps de réagir : le Como déboursera 60 millions d'euros, tandis que le Real Madrid porte le montant de l'option d'achat à 80 millions d'euros. Nico Paz disputera donc la Ligue des champions au bord du lac.
LA VOLONTÉ DU JOUEUR S’AVÈRE DÉCISIVE
Selon plusieurs sources, la décision du Como découle d’une volonté claire et affirmée de son numéro 10. Depuis l’Amérique du Nord, où il prend part avec l’Argentine à la Coupe du monde 2026, le joueur a fait part de son souhait de rester au sein de l’effectif dirigé par Cesc Fàbregas.