Accord conclu ? Le directeur de l'Atlético Madrid dément les rumeurs concernant le transfert d'Antoine Griezmann en MLS, malgré les affirmations selon lesquelles son arrivée à Orlando City serait imminente

Le directeur sportif Mateu Alemany a complètement mis fin aux rumeurs grandissantes concernant le départ potentiel de Griezmann vers les États-Unis. S'adressant aux médias après le récent tirage au sort de la Ligue des champions, Alemany s'est montré catégorique quant au statut de l'attaquant. Selon certaines informations, Griezmann rejoindrait Orlando avant la fin du mercato, laissant même entendre que le match contre la Real Sociedad le 7 mars serait son dernier avec le club de la capitale. Le directeur a toutefois rejeté les rumeurs concernant Orlando City, les qualifiant de simples ragots, et a souligné les obligations contractuelles actuelles du joueur.

Alemany a clairement indiqué que le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 34 ans, restait profondément intégré dans les plans immédiats de Diego Simeone. « Cette question relève de la spéculation. Antoine a encore deux saisons à jouer, il est concentré sur ce qui l'attend et ses performances sont très bonnes », a déclaré Alemany. Il a en outre réaffirmé la confiance du club dans le Français, ajoutant : « Nous pensons qu'il va nous aider dans ce qui nous attend. Le reste n'est que spéculation. »