Accord conclu ? Le directeur de l'Atlético Madrid dément les rumeurs concernant le transfert d'Antoine Griezmann en MLS, malgré les affirmations selon lesquelles son arrivée à Orlando City serait imminente
Spéculations sur le transfert de Griezmann en MLS
Le directeur sportif Mateu Alemany a complètement mis fin aux rumeurs grandissantes concernant le départ potentiel de Griezmann vers les États-Unis. S'adressant aux médias après le récent tirage au sort de la Ligue des champions, Alemany s'est montré catégorique quant au statut de l'attaquant. Selon certaines informations, Griezmann rejoindrait Orlando avant la fin du mercato, laissant même entendre que le match contre la Real Sociedad le 7 mars serait son dernier avec le club de la capitale. Le directeur a toutefois rejeté les rumeurs concernant Orlando City, les qualifiant de simples ragots, et a souligné les obligations contractuelles actuelles du joueur.
Alemany a clairement indiqué que le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 34 ans, restait profondément intégré dans les plans immédiats de Diego Simeone. « Cette question relève de la spéculation. Antoine a encore deux saisons à jouer, il est concentré sur ce qui l'attend et ses performances sont très bonnes », a déclaré Alemany. Il a en outre réaffirmé la confiance du club dans le Français, ajoutant : « Nous pensons qu'il va nous aider dans ce qui nous attend. Le reste n'est que spéculation. »
L'Atleti affrontera les Spurs en huitièmes de finale de la Ligue des champions
Outre les rumeurs concernant le marché des transferts, Alemany a évalué le prochain défi de l'Atlético en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le grand club espagnol affrontera Tottenham, équipe de Premier League, dans un match très attendu et très disputé. Alemany a reconnu la difficulté inhérente à affronter une équipe anglaise de haut niveau.
« Nous savons que les deux équipes étaient extrêmement compliquées. Leur parcours en Europe a été brillant », a noté le directeur, saluant les récents exploits du club londonien. Il a souligné l'importance de rester concentré et de respecter ses adversaires, déclarant : « Une équipe de Premier League de haut niveau, d'une difficulté maximale. Nous devons nous concentrer sur notre performance et respecter l'adversaire. » Alemany a également réitéré que l'équipe devait aborder cette compétition très exigeante avec le plus grand sérieux afin d'aller plus loin.
Simeone doit gérer le calendrier des matchs
Avec une équipe qui évolue sur plusieurs fronts, le calendrier chargé fait l'objet de discussions, notamment en ce qui concerne les préférences de l'entraîneur Diego Simeone. Selon certaines informations, Simeone préférerait que les matchs à élimination directe soient plus rapprochés afin de maintenir la dynamique et de gérer efficacement la charge physique de son équipe. Alemany a exprimé la volonté du club de soutenir les besoins tactiques du staff technique.
« Cela dépend beaucoup de l'adversaire, de sa capacité à faire tourner son effectif en championnat », a expliqué Alemany à propos des difficultés liées au calendrier. Il a souligné l'approche flexible de la direction, déclarant : « Il y a des arguments pour tout le monde. Nous l'accepterons, nous nous adapterons. Si c'est ce que veut le patron, qu'il en soit ainsi. » Le directeur sportif a confirmé que la direction et le staff technique étaient parfaitement alignés, prêts à s'asseoir autour d'une table et à surmonter tous les obstacles logistiques pour garantir la compétitivité de l'équipe.
L'Atlético Madrid se concentre sur la Liga
Alors que le glamour des prochaines soirées européennes contre Tottenham plane en grand, Alemany n'a pas manqué de rappeler à tout le monde que les obligations nationales ne peuvent être ignorées. L'Atlético Madrid a encore des matchs cruciaux à disputer dans un avenir proche, à commencer par celui de samedi contre Oviedo en Liga. Ensuite, il affrontera Barcelone mardi dans un match retour monumental en demi-finale de la Copa del Rey. Trouver l'équilibre entre ces engagements intensifs est actuellement l'objectif principal du club, qui traverse une semaine décisive pour la saison.
Alemany a conclu sa conférence de presse en soulignant la nécessité de se battre dans toutes les compétitions disponibles. « C'est un match très important, bien sûr, mais les huitièmes de finale le sont aussi, tout comme la Liga », a-t-il affirmé. Soulignant l'ambition du club, il a ajouté : « Nous devons être présents dans les trois compétitions. C'est maintenant au tour d'Oviedo. Nous y allons avec l'espoir de rester en lice dans les trois compétitions, en particulier en Coupe et en Ligue des champions, où nous avons plus d'options. »
