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Accord conclu ! Cody Gakpo accepte de rejoindre Tottenham, mais Liverpool fait face à un bras de fer sur le transfert de Bradley Barcola
Gakpo se rapproche d’un transfert à Tottenham
Tottenham aurait trouvé un accord avec Gakpo sur les conditions personnelles, alors que Roberto De Zerbi poursuit sa refonte ambitieuse de l’effectif. Après deux 17es places consécutives, au cours desquelles le club a évité de justesse la relégation en Premier League, les Spurs se sont montrés agressifs sur le marché, dépensant déjà environ 237 millions de livres sterling pour recruter notamment Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke.
Des informations du média néerlandais Voetbal International indiquent que le joueur et Tottenham se rapprochent d’un accord final, mais l’indemnité de transfert entre Tottenham et Liverpool n’a pas encore été finalisée. Le possible départ de Gakpo intervient alors que Liverpool se prépare à une nouvelle ère après le départ de Mohamed Salah et la nomination d’Andoni Iraola.
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Liverpool se heurte à l'évaluation de Barcola
Alors que Gakpo se prépare à son départ, la recherche de Liverpool pour lui trouver un remplaçant de premier plan a rencontré un obstacle majeur. Liverpool aurait identifié Bradley Barcola, du Paris Saint-Germain, comme sa cible prioritaire pour combler ce vide, mais le club français se montre inflexible sur le montant du transfert.
Si l’arrivée de nouveaux attaquants comme Mika Godts et Ferran Torres au Parc des Princes pourrait en théorie faire reculer Barcola dans la hiérarchie sous les ordres de Luis Enrique, le PSG ne semble soumis à aucune pression immédiate pour vendre son joyau à moins que son prix demandé record de 145 M£ ne soit atteint.
Liverpool se tourne vers des solutions internes
Alors que le dossier Barcola reste en suspens, Liverpool a déjà renforcé son secteur offensif cet été avec l’arrivée de Victor Munoz en provenance d’Osasuna. L’ailier espagnol évolue principalement sur le flanc gauche, offrant à Iraola une solution immédiate en termes de profondeur d’effectif. Cependant, le club regarde aussi en interne pour trouver des solutions, avec de grands espoirs placés en le jeune talent Rio Ngumoha.
La période de transition à Anfield est déjà bien engagée, le départ de Salah marquant la fin de l’une des époques les plus fructueuses de l’histoire du club. Iraola a pour mission de maintenir la compétitivité de Liverpool tout en intégrant des profils plus jeunes. Une éventuelle vente de Gakpo apporterait des fonds supplémentaires, mais l’incapacité du club à boucler jusqu’ici l’arrivée de Barcola a nourri l’inquiétude des supporters quant à la profondeur du trio offensif à l’approche d’un calendrier exigeant sur la scène nationale et européenne.
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Les derniers jours du mercato
À l’approche de la date limite, Liverpool pourrait être contraint de se tourner vers d’autres pistes si le PSG refuse de revoir ses exigences à la baisse pour Barcola. Liverpool a également été associé au coéquipier de Barcola au PSG Ibrahim Mbaye, ce qui laisse penser que les recruteurs d’Anfield surveillent de très près le vivier de talents de la capitale française.
Du côté de Tottenham, l’objectif reste de finaliser le dossier Gakpo et de potentiellement ajouter Savinho de Manchester City pour compléter un secteur offensif remanié. De Zerbi a bénéficié d’un soutien important après avoir frôlé la catastrophe l’an dernier, et l’arrivée d’un joueur confirmé de Premier League comme Gakpo pourrait être la dernière pièce du puzzle.
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