Tottenham aurait trouvé un accord avec Gakpo sur les conditions personnelles, alors que Roberto De Zerbi poursuit sa refonte ambitieuse de l’effectif. Après deux 17es places consécutives, au cours desquelles le club a évité de justesse la relégation en Premier League, les Spurs se sont montrés agressifs sur le marché, dépensant déjà environ 237 millions de livres sterling pour recruter notamment Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke.

Des informations du média néerlandais Voetbal International indiquent que le joueur et Tottenham se rapprochent d’un accord final, mais l’indemnité de transfert entre Tottenham et Liverpool n’a pas encore été finalisée. Le possible départ de Gakpo intervient alors que Liverpool se prépare à une nouvelle ère après le départ de Mohamed Salah et la nomination d’Andoni Iraola.



