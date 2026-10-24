De très mauvaises nouvelles arrivent de Milanello pour Amorim et l’AC Milan : face à l’Udinese, au Blue Energy Stadium, ce sera une situation d’urgence totale. Rabiot, Gila et Moreira ont dû interrompre la dernière séance d’entraînement. Aucun des trois joueurs n’a été convoqué pour le match de demain.
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AC Milan, urgence totale pour Udine : Rabiot, Moreira et Gila ne font pas le déplacement en raison de problèmes musculaires
LE BULLETIN
L’AC Milan est en situation d’urgence totale. En plus des habituels Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze et Pietro Terracciano, l’entraîneur Amorim devra se passer de trois joueurs clés demain à Udine. Ne seront pas convoqués : Adrien Rabiot, Diego Moreira et Mario Gila.
Adrien Rabiot : fatigue musculaire au mollet droit
Diego Moreira : fatigue musculaire au muscle fléchisseur gauche
Mario Gila : inflammation due à une surcharge de la cheville gauche
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