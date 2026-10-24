L’AC Milan est en situation d’urgence totale. En plus des habituels Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze et Pietro Terracciano, l’entraîneur Amorim devra se passer de trois joueurs clés demain à Udine. Ne seront pas convoqués : Adrien Rabiot, Diego Moreira et Mario Gila.





Adrien Rabiot : fatigue musculaire au mollet droit

Diego Moreira : fatigue musculaire au muscle fléchisseur gauche

Mario Gila : inflammation due à une surcharge de la cheville gauche