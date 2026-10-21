Faire revenir Athekame à l’AC Milan lors du mercato de janvier semble assez improbable, même s’il n’est prêté au club français que dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Il faudrait d’abord convaincre Fonseca, qui a largement contribué à la progression de l’ancien joueur des Young Boys et souhaiterait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison. Le facteur lyonnais est tout aussi important : sans indemnité financière, les propriétaires du club français n’accepteraient même pas de discuter avec ceux de l’AC Milan.