Amorim attend avec anxiété les examens complémentaires prévus dans les prochaines heures pour Chukwueze : le problème à la hanche ressenti après le match contre l’Atalanta inquiète l’AC Milan. Le Nigérian risque de devoir observer une période de récupération conséquente. L’arrêt brutal de l’ancien joueur de Fulham remet sur le devant de la scène un sujet déjà débattu l’été dernier : l’effectif ne compte aucun autre joueur présentant les mêmes caractéristiques et capable d’évoluer sur un côté au milieu de terrain.
AC Milan : un long arrêt redouté pour Chukwueze. Athekame peut-il revenir en janvier ? Deux facteurs sont nécessaires
Athekame résoudrait les problèmes
L’AC Milan disposait en réalité d’un joueur de couloir droit, mais a préféré le prêter à Lyon pour lui permettre de disputer une saison comme titulaire, essentielle à sa progression. Athekame a explosé en Ligue 1 et affiche un rendement supérieur aux prévisions les plus optimistes, avec 2 buts et 3 passes décisives lors de ses 7 premiers matches. L’international suisse semble justement être la solution au problème structurel de l’effectif de l’AC Milan.
DEUX POINTS À RÉSOUDRE
Faire revenir Athekame à l’AC Milan lors du mercato de janvier semble assez improbable, même s’il n’est prêté au club français que dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Il faudrait d’abord convaincre Fonseca, qui a largement contribué à la progression de l’ancien joueur des Young Boys et souhaiterait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison. Le facteur lyonnais est tout aussi important : sans indemnité financière, les propriétaires du club français n’accepteraient même pas de discuter avec ceux de l’AC Milan.
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