Prochains matchs MIL Serie A 15:45 INT Regarder

Il a suffi de la blessure de Tomori pour que l’AC Milan s’effondre complètement, fondant comme neige au soleil.

Ce fut le tournant négatif de la soirée : la sortie d’un joueur considéré comme « indésirable » cet été, qui n’a été réintégré qu’après la fermeture du mercato et utilisé seulement des semaines plus tard, par nécessité.

Voilà qui doit faire réfléchir : c’est une nouvelle preuve qu’Amorim dispose d’un effectif terriblement restreint.

La direction porte une lourde responsabilité : avec le championnat, la Ligue Europa, la Coupe d’Italie et les engagements de plus en plus nombreux des sélections nationales, qui accroissent le risque de blessures, elle aurait dû constituer un groupe plus étoffé et de meilleure qualité.

L’entraîneur a lui aussi des responsabilités évidentes. Son entêtement à faire jouer Estupinan reste incompréhensible, tout comme certains changements effectués hier. Celui de Hutchinson, par exemple : il était l’un des meilleurs sur le terrain, même sans ballon. Il avait récupéré plusieurs ballons grâce à son pressing, dont un qu’il avait transmis à Cisse pour le but. Le sortir a été une erreur.

La composition avec laquelle il termine le match est un chaos total.