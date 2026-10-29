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cm grafica milan hello amorim ramos 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Andrea Longoni
Traduit par

AC Milan, tout le monde mis en cause : Amorim, l’équipe avec laquelle il termine le match est un chaos total

Milan AC
R. Amorim
FEATURES
Opinion

L’entraîneur a des responsabilités évidentes, mais Amorim dispose d’un effectif terriblement limité.

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Il a suffi de la blessure de Tomori pour que l’AC Milan s’effondre complètement, fondant comme neige au soleil.

Ce fut le tournant négatif de la soirée : la sortie d’un joueur considéré comme « indésirable » cet été, qui n’a été réintégré qu’après la fermeture du mercato et utilisé seulement des semaines plus tard, par nécessité.

Voilà qui doit faire réfléchir : c’est une nouvelle preuve qu’Amorim dispose d’un effectif terriblement restreint.

La direction porte une lourde responsabilité : avec le championnat, la Ligue Europa, la Coupe d’Italie et les engagements de plus en plus nombreux des sélections nationales, qui accroissent le risque de blessures, elle aurait dû constituer un groupe plus étoffé et de meilleure qualité.

L’entraîneur a lui aussi des responsabilités évidentes. Son entêtement à faire jouer Estupinan reste incompréhensible, tout comme certains changements effectués hier. Celui de Hutchinson, par exemple : il était l’un des meilleurs sur le terrain, même sans ballon. Il avait récupéré plusieurs ballons grâce à son pressing, dont un qu’il avait transmis à Cisse pour le but. Le sortir a été une erreur.

La composition avec laquelle il termine le match est un chaos total.

  • Le problème Goncalo Ramos se fait de plus en plus criant : il est aux abonnés absents. Pourtant, des ballons sont arrivés dans la surface : Cisse était à la réception à deux reprises, Camarda une fois. Le Portugais, jamais. Toujours hors de la surface. On le voyait trop souvent au milieu de terrain. À un moment, il a même failli effectuer une touche. Un sujet délicat pour l’AC Milan.

    Qui se trouve à 7 points de l’Inter (même si le titre de Serie A n’est pas l’objectif) et qui, en cas de défaite samedi, se retrouverait même à 10 points. Ce serait dévastateur.

    La défaite d’hier doit faire réfléchir car elle est très sérieuse. Le risque est celui d’un contrecoup psychologique : non seulement tu as perdu, mais tu as vraiment mal perdu. Et tu risques aussi de perdre confiance dans un projet qui n’en est qu’à ses débuts, mais qui comporte beaucoup d’incertitudes. Tous sont mis en cause : la direction, Amorim et l’équipe.

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