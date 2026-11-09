Lors du match Milan-Bologne, Fikayo Tomori a subi une lésion d’un muscle fléchisseur médial de la cuisse droite. Un nouvel examen est prévu à la mi-novembre : l’ancien joueur de Chelsea a de bonnes chances de réintégrer le groupe pour Milan-Frosinone, le 22 novembre prochain, à la reprise après la trêve internationale.

Ruben Loftus-Cheek a subi une lésion d’un muscle fléchisseur médial de la cuisse gauche après le match contre Bournemouth. De nouveaux examens sont également prévus pour lui dans les prochains jours. L’objectif, comme pour Tomori, est d’essayer d’être disponible à la reprise après la trêve.