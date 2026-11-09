Lors de cette première phase du championnat, l’AC Milan a dû faire face à plusieurs blessures qui ont limité les possibilités de rotation au sein de l’effectif de Ruben Amorim. Saelemakers pourrait ne retrouver le groupe à la disposition de l’entraîneur portugais qu’en fin de saison, tandis que Gabbia et Chukwueze devront encore attendre 2 à 3 mois. La situation est différente pour Tomori et Loftus-Cheek, qui feront tout pour réintégrer le groupe au retour de la trêve.
AFP
Traduit par
AC Milan : Tomori et Loftus-Cheek travaillent pour être présents face à Frosinone, Amorim compte les récupérer tous les deux
Prochains matchs
LA SITUATION
Lors du match Milan-Bologne, Fikayo Tomori a subi une lésion d’un muscle fléchisseur médial de la cuisse droite. Un nouvel examen est prévu à la mi-novembre : l’ancien joueur de Chelsea a de bonnes chances de réintégrer le groupe pour Milan-Frosinone, le 22 novembre prochain, à la reprise après la trêve internationale.
Ruben Loftus-Cheek a subi une lésion d’un muscle fléchisseur médial de la cuisse gauche après le match contre Bournemouth. De nouveaux examens sont également prévus pour lui dans les prochains jours. L’objectif, comme pour Tomori, est d’essayer d’être disponible à la reprise après la trêve.
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