Pavlovic a rejoint l’AC Milan à l’été 2024. Sa première année sous les ordres de Fonseca et Conceiçao a été faite de hauts et de bas. La saison dernière, avec Massimiliano Allegri sur le banc, il est devenu une valeur sûre en défense. Cette année, il est l’un des points forts de l’arrière-garde dirigée par Ruben Amorim. Sous le maillot de l’AC Milan, il a inscrit 7 buts en 80 matches, toutes compétitions confondues. En avril dernier, il s’était exprimé ainsi sur son avenir : « Je pense vouloir rester longtemps à l’AC Milan. J’aime la ville et l’environnement, ainsi que nos supporters. Je suis très heureux ici et je veux gagner avec l’AC Milan », a-t-il déclaré à Sportmediaset . « Entonner le chant avec les supporters à la fin du match ? Cela arrivait aussi quand j’étais au Partizan. Nous devons être unis avec notre public. »